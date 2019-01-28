В Доме правительства вчера состоялась встреча заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец с командой "КАМАЗ-мастер", занявшей два первых места в зачете грузовиков самого престижного ралли-рейда "Дакар".

В этом году гонка проходила по территории Перу. Участники соревновались в пяти классах, и за десять этапов они преодолели порядка пяти тысяч километров. Из них три тысячи пришлись на спецучастки. Тяжелейшие условия - песчаные дюны, жара, бездорожье - традиционно являются серьезным испытанием как для людей, так и для техники. Тем приятнее, что из года в год российские грузовики не знают равных на "Дакаре". И завоевали уже 16-го "Золотого бедуина" - это рекорд по числу побед на знаменитом ралли, ведущем свою историю с 1978 года. На этот раз победителем стал экипаж Эдуарда Николаева, для которого этот успех стал третьим подряд и четвертым - в качестве пилота. Приз "Серебряный бедуин" за второе место в общем зачете получил экипаж Дмитрия Сотникова.

- То, что вы сделали, - это фактически подвиг, потому что была очень сложная трасса, очень сложная гонка, большое число участников. И тем ценнее победа, которую вы принесли России. Для нас очень важно, что вы выступаете на российском автомобиле, это продвижение компании "КАМАЗ", которая является одной из крупнейших на рынке грузовиков. Вы своим выступлением продвигаете не только славу отечественного спорта, но и нашу промышленность. Правительство и дальше будет вас поддерживать и делать все для развития автомобильного спорта, - заявила Голодец триумфаторам рейда Николаеву и Сотникову, а также руководителю команды "КАМАЗ-мастер" Владимиру Чагину.

"КАМАЗы" уже в шестнадцатый раз побеждают на "Дакаре" в зачете грузовиков. Это рекорд самого престижного ралли

- Мы рады, что смогли удержать планку лидерства, хотя с каждым годом это становится делать все сложнее и сложнее. Все участники, гонщики, производители готовятся. Все хотят быть лидерами и побеждать, и для нас тем почетнее привезти в нашу страну в самом начале года "золото" "Дакара", - сказал Владимир Чагин.

Кстати, российские пилоты были представлены на "Дакаре" и в других классах. Например, в категории джипов сражался экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова. Финишировать им помешали технические неполадки. Сергей Карякин, выигравший два года назад "Золотого бедуина" на квадроцикле, пытался повторить успех за рулем багги. Но в аварии на седьмом этапе потерял слишком много времени.

Ну а примером настоящего героизма стало выступление Анастасии Нифонтовой, также присутствовавшей вчера в Доме правительства. Отважная девушка представляла Россию в зачете мотоциклов. Более того, она стала первой гонщицей, преодолевшей весь маршрут самостоятельно, то есть весь ремонт и обслуживание техники во время ралли она выполняла сама, без механиков.

- Было очень тяжело и изнуряюще, женщины вообще нечасто участвуют в "Дакаре". Я решила поднять планку максимально. Мотозачет является одним из самых сложных в плане нагрузок, а тут еще я была без поддержки и без механиков. Были и неприятные истории на трассе, но я все смогла преодолеть, сама чинила свой мотоцикл, - рассказала Анастасия Нифонтова.