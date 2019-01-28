Видео: Мадс "Ганнибал" Миккельсен впервые приедет в Россию

Датский актер Мадс Миккельсен, известный в том числе по титульной роли в эстетском телесплэттере "Ганнибал", посетит Россию. Как передает ТАСС со ссылкой на компанию-прокатчика Planeta Inform Film Distribution, в нашей стране Мадс представит свою новую ленту - приключенческую драму "Затерянные во льдах".

Мероприятие запланировано на 18 февраля: премьера картины + общение с прессой, уточнили в компании.

При этом собеседник агентства рассказал, что для актера это будет первый визит в столицу России, "поэтому он хотел бы побольше узнать о городе". В рамках чего организаторы "хотят придумать специальную программу".

Известно, что 53-летний "Ганнибал" не чужд профессиональным танцам - учился в балетной академии в Швеции, поэтому для Миккельсена попробуют устроить экскурсию в Большой театр. А так как действие фильма происходит в Арктике, "возможно, познакомить его с кем-то из исследователей Арктики".

"Затерянные во льдах" (Arctic) - фильм режиссера и сценариста Джо Пенна. Мадс играет потерпевшего крушение пилота самолета, который "отчаянно борется за жизнь". При этом градус решительной безнадеги возрастает, когда на протагониста ложится ответственность за невольную спутницу (Мария Тельма Смарадоттир, сериал "Заключенные"), единственную выжившую из прилетевшего к нему на помощь геликоптера, также прискорбно разбившегося.

Российский прокат "Затерянных" начнется 21 февраля.