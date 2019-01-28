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28.01.2019 17:44
Рубрика: Власть

Студент учится и служит

Президент РФ утвердил новый порядок военной подготовки в вузах
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(7776)
Президент России своим указом ввел в действие закон о создании взамен военных кафедр и факультетов гражданских вузов образовательных центров армейской подготовки студентов.
Сейчас военную подготовку в гражданских вузах России проходят более 60 тысяч человек. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС Сейчас военную подготовку в гражданских вузах России проходят более 60 тысяч человек. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Сейчас военную подготовку в гражданских вузах России проходят более 60 тысяч человек. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Это решение вступает в силу с 31 января нынешнего года. Оно вносит изменения в ряд статей Положения о прохождении военной службы и в приложения к нему. А также в Положение о Минобороны РФ, в Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ и Положение о военных комиссариатах страны.

Помимо диплома, выпускники гражданских вузов получат на руки военные билеты с соответствующей отметкой о прохождении срочной военной службы

По новому закону, годный к военной службе студент в возрасте до 24 лет имеет право заключить с минобороны договор об обучении в вузе и прохождении военной службы по контракту. При этом обучающийся в центре юноша будет получать из федерального бюджета дополнительную стипендию, размер которой будет зависить от его успеваемости по военной -образовательной программе.

По окончании института такой студент получит звание "лейтенант" и будет обязан заключить контракт с силовым ведомством, где законом предусмотрена военная служба. В новом законе сказано, что если выпускник гражданского вуза откажется заключить такой контракт, он будет обязан возместить зсоредства, затраченные на его подготовку в военно-учебном центре.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Напомним, что поправки в действующий закон правительство РФ внесло в Госдуму в июне прошлого года. Депутаты их утвердили. Сейчас военной подготовкой студентов занимаются различные подразделения высших учебных заведений. К примеру, в ряде институтов и университетов, где по программам обучения кадровых офицеров готовят командно-инженерный состав, уже действуют учебные военные центры. А офицеров запаса, старшин, сержантов, солдат и матросов той же категории обучают на военных кафедрах и факультетах.

Согласно утверденному в Госдумой и подписанному президентоом документу, эти образовательные подразделения в гражданских вузах страны заменят сетью военных учебных центров. "Цель законопроекта - повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки", - было сказано в пояснительной записке к этому законопроекту. По мнению авторов новации, данный шаг необходим, в том числе, для более эффективного совместного использования имеющейся в институтах и университетах учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники.

Известно, что создание военных учебных центров проводится в рамках существующего кадрового заказа. Причем данное решение не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке. Надо иметь в виду, что спрос на подобную форму обучения среди студентов чрезвычайно велик. По словам статс-секретаря минобороны Николая Панкова, военную подготовку в гражданских вузах страны проходит более 61 тысячи человек. 10,5 тысячи обучают на кадровых офицеров. 34,2 тысячи - на офицеров запаса, 16,5 тысячи станут сержантами и солдатами резерва. Все эти пропорции решено сохранить. "Но у нас объем студентов, проходящих военную подготовку, растет. В связи с этим и родилась идея создать в гражданских вузах военные учебные центры", - объяснил Панков.

Идею объединить все военно-образовательные структуры гражданских вузов прорабатывали более несколько лет. Еще в начале 2014-го министр обороны Сергей Шойгу предложил на базе существующих в институтах-университетах военных кафедр создать центры подготовки мобилизационного резерва, что даст возможность студентам отслужить в армии в течение одного года или двух лет. Теперь сформулированную министром программу официально узаконили.

Более того, подготовка в военном учебном центре будет куда масштабней привычной учебы на военной кафедре вуза. Помимо диплома, выпускники институтов и университетов получат на руки еще и военные билеты с соответствующей отметкой о прохождении срочной службы. А главное, вместе с мирной профессией каждый из них полноценно овладеет армейской специальностью. Под решение этой задачи военное ведомство выделит свои полигоны и стрельбища, которые ежегодно станут принимать более 100 тысяч студентов.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Не так давно Сергей Шойгу сообщил, что в высших учебных заведениях Центрального федерального округа России были открыты пять военных кафедр. Еще по три появились в вузах Сибирского и Северо-Западного округов, одна - на Дальнем Востоке. "Мы с вами много говорили о том, что нам надо максимальному количеству молодых людей дать возможность проходить военную подготовку, получать военную специальность в вузах. Мы эту работу продолжаем. У нас начали появляться комплексные центры подготовки. Туда входят и военные кафедры, и военные институты", - подчеркнул министр.

Он отметил, что вместе с членами Общественного совета были подготовлены законы, в соответствии с которыми можно проходить службу без отрыва от учебы. Подобной системы сегодня нет ни в одной стране бывшего СССР. Более того, по оценке Шойгу, проект уже показал максимальную эффективность. "С удовольствием ребята занимаются, служат, носят форму", - добавил глава минобороны. 

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