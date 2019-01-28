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28.01.2019 14:54
Рубрика: В мире

Власти Венесуэлы отпустили нацвалюту в свободное плавание

Текст: Сергей Новиков

Правительство Николаса Мадуро решилось на шаг, который от него ждали долго - с понедельника в Венесуэле запущена свободная система обмена инвалюты. Новая платформа, которая получила название Interbanex, позволит частным лицам приобретать необходимое количество долларов за венесуэльские боливары без участия государства в установлении обменного курса. Местный Центробанк уже выдал Interbanex разрешение на ведение операций, в которых стоимость валюты будет определяться исключительно на основе рыночных механизмов. По сути новая платформа является посредником, который за соответствующую комиссию позволяет законно осуществлять операции продавцам и покупателям валюты. К системе уже подключился крупный венесуэльский банк B.O.D., ведутся переговоры с рядом других финансовых организаций.

Фото: Carlos Becerra/Bloomberg/Getty Images Фото: Carlos Becerra/Bloomberg/Getty Images
Фото: Carlos Becerra/Bloomberg/Getty Images
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Песков: Вмешательство извне усугубляет ситуацию в Венесуэле

Валютно-обменная система Венесуэлы является одной из самых запутанных в мире. Ее же зачастую называют причиной плачевной экономической ситуации в республике. Дело в том, что официальные обменные операции в стране находятся под жестким контролем со стороны властей, фактически речь идет о государственном валютном регулировании - курс доллара здесь определялся не соотношением спроса и предложения, а решениями Центробанка страны. Социалистам так было удобнее - стабильный и низкий курс позволял им продавать населению импортируемые государством товары по бросовым ценам, что приносило политические дивиденды.

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Одновременно существовали несколько государственных курсов для разных типов операций - лекарства, например, импортировались по одному, более низкому, курсу, а автомобили - по другому. Тратились на это колоссальные средства, причем в инвалюте. Постепенно, вместе с падением нефтедобычи в республике, приток долларов в бюджет резко сократился, их стало не хватать. В этой ситуации правительство решило ограничить продажи долларов по искусственно заниженному курсу частным лицам - преимущественно это были представители среднего класса, которые-то электоратом и поддержкой чавистских властей никогда не являлись, попытавшись продолжить поддержку бедняков, продавая им продукты и товары первой необходимости по субсидированным ценам.

Как известно, спрос рождает предложение - именно так в Венесуэле возник "черный курс" доллара - сначала по нему покупали валюту те, кому ее не хватало в легальных обменниках. Таких людей, по мере ухудшения экономической ситуации, становилось все больше. Рос и разрыв между официальным и параллельным курсами, а сам "черный рынок валюты" стал дополнительным рычагом давления на правительство Мадуро.

Фото: EPA
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"Черный курс" боливара изначально формировался на основе торговых операций на границе Венесуэлы и Колумбии - в маленьком городке Кукута, где местные предприниматели высчитывали стоимость валюты путем сравнения цен на одинаковые товары в двух странах. Так узнавали соотношение венесуэльского боливара к колумбийскому песо. А колумбийский песо, в свою очередь, можно законно и без проблем обменять на доллары. Фактически - кросс-курс. В 2010 году появился интернет-портал Dolar Today, который ежедневно стал публиковать новый "черный курс". Штаб-квартира этой организации, основанной венесуэльскими эмигрантами-оппозиционерами, находится в США, в Майами. К реальной экономической ситуации в Венесуэле данные Dolar Today стали иметь все меньше отношения - боливар там мог быть искусственно обесценен, для того, чтобы свести на нет любые попытки властей провести реформы и стабилизировать ситуацию.
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В последние несколько лет фактически полное отсутствие доступа к покупке долларов по официальному курсу (который называется DICOM) привело к тому, что Dolar Today стал фактически единственным индикатором стоимости долларов для населения. Именно на него стали ориентироваться частные лица, осуществляя операции между собой. Обычно работало "сарафанное радио" - кто-то получил доход в боливарах и хотел обменять их на доллары, а кто-то только вернулся из-за рубежа и хотел валюту продать. Так эти люди и сходились, а в своих расчетах использовали параллельный курс доллара. На него стали ориентироваться и все продавцы - для приобретения товаров за границей они также были вынуждены покупать доллары по "черному курсу". Ну а раз этот "черный курс" постоянно растет, растут и цены в магазинах - вот и одна из причин гиперинфляции в Венесуэле. Например, в августе 2018 года за 1 доллар по "черному курсу" давали 59 боливаров, а 25 января 2019 года - 2560 боливаров. В государственной системе DICOM один доллар в этот день стоил 1572 боливара, хотя купить валюту из-за ее нехватки было нельзя.

Фото: Reuters
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В правительстве Боливарианской республики на протяжении последних лет постоянно обсуждался вопрос того, как можно остановить негативное влияние Dolar Today. И хотя контроль постепенно смягчался, полностью отменять госрегулирование обменной системы чависты никак не соглашались - слишком большими казались имиджевые потери. И вот теперь выдача разрешения на запуск платформы Interbanex свидетельствует о том, что власти все же решили попробовать отпустить боливар в свободное плавание. Пусть и в ограниченном масштабе - только для частных лиц, государственные органы и компании пока к новой системе не допущены.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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