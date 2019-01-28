Внутренняя миграция влияет на региональные зарплаты

Более двух миллионов россиян переезжают ежегодно жить и работать в другие регионы страны. И такое движение приводит к изменению зарплат в регионах.

Это показало исследование, проведенное заместителем заведующего лабораторией исследований рынка труда НИУ "Высшая школа экономики" Ларисой Смирных и ее аспирантами.

Влияние миграции на скорость сближения регионов по зарплате зависит от уровня образования мигрантов, говорится в исследовании. Были проанализированы данные Росстата по межрегиональной миграции по 77 регионам более чем за 10 лет.

Анализ показал, что в 2002-2010 годы внутренняя миграция составляла 1,4-1,6 миллиона человек и охватывала около одного процента населения России. В последующие годы она увеличилась практически вдвое и стала охватывать уже около двух процентов населения. Впрочем, как отмечают авторы исследования, рост связан не столько с увеличением мобильности людей, сколько с изменением методики подсчета переселенцев. Стали учитывать проживающих на территории не более 12 месяцев, а более девяти месяцев.

Стоит отметить, что наличие какого-либо конкретного образования не является драйвером для переезда. Исследование показало, что среди внутренних мигрантов примерно одинаковое количество людей как с высшим образованием, так и со средним. Так, диплом вуза есть у 31,4 процента внутренних мигрантов, документ о среднем профессиональном образовании - у 31,3 процента. Только школьный аттестат - у 37,2 процента.

За полтора десятилетия разрыв в размере средних зарплат в самых высокооплачиваемых и низкооплачиваемых регионах сократился более чем вдвое, подсчитали эксперты НИУ "Высшая школа экономики"

Эксперты ВШЭ пришли к выводу, что внутренняя миграция оказывает положительное влияние на скорость сближения регионов России по заработной плате. "Это происходит за счет того, что под влиянием оттока населения из регионов в них со временем происходит рост заработной платы. Одновременно если приток населения превышает его отток, то в регионе постепенно снижается уровень зарплаты", - говорится в исследовании.

Наибольшее влияние на этот процесс оказывают мигранты со средним профессиональным, а также с неоконченным и средним образованием.

Объясняется это тем, что спрос на специалистов с высшим образованием в регионах не так высок, в них часто есть их переизбыток, поэтому переезд таких профессионалов на другие территории на средних зарплатах почти не отражается.

В исследовании приводится пример региональной дифференциации по зарплатам. Если в 2002 году разрыв между среднемесячной номинальной зарплатой в регионе-лидере (на тот момент это был Ямало-Ненецкий автономный округ) и регионом-аутсайдером (Дагестан) составлял девять раз, то в 2016 году он составил четыре раза (хотя регион-лидер изменился, им стал Чукотский автономный округ). Это произошло отчасти благодаря внутренней миграции.

Для сближения регионов по зарплате эксперты НИУ ВШЭ рекомендуют снижать барьеры для перемещения мигрантов (например, упростить процесс регистрации по месту пребывания, создавать условия для повышения доступности жилья). А также информировать людей о рабочих местах и условиях занятости в регионах.