До сих пор были "желтые жилеты", которые своими выступлениями разбередили всю Францию, а вот теперь появились "красные платки".

Первые бурно отметились в Париже в прошедшую субботу, а вторые устроили в воскресенье шествие, а скорее контрмарш, отнюдь не требуя отставки президента Эмманюэля Макрона, а, напротив, демонстрируя свою проправительственную позицию.

Отметим, что во французской истории это не первый случай, когда устраиваются демарши в поддержку действующей власти. В 1968 году после майского студенческого бунта сторонники Шарля де Голля провели манифестацию, которая собрала на Елисейских Полях миллион человек. Однако сейчас колонна, прошагавшая от площади Нации до Бастилии, была явно пожиже. По подсчетам префектуры полиции, в марше участвовали десять с половиной французов, в основном среднего и пожилого возраста и, судя по всему, небедных.

Проправительственные демонстранты несли плакаты, пропагандирующие укрепление ЕС и роль Франции в нем

Речовки и лозунги были соответствующие: "Защитим демократию и (государственные) институты!", "Покончить с насилием в стране!". На многих были приобретенные на специальном сайте тенниски с патриотической надписью "Я люблю свою Республику". На многих демонстрантах были не только красные платки, но и другие элементы одежды такого же цвета - куртки, шапки, шарфы.

Каким образом вдруг ни с того ни с сего появилась у людей, надо думать, вполне состоятельных и преуспевающих, эта тяга к красному? Ведь этот цвет еще с XIX века стал символом борцов с капиталистическим строем, революционеров всех мастей, включая, естественно, коммунистов. Как здесь предполагают, не обошлось без использования цвета как отличительного маркера, что является, как известно, важным элементом разного рода медиатехнологий. Откровенно говоря, красный цвет, учитывая его исторические ассоциации, выбрали не от хорошей жизни. Черный и белый отпали по определению (один монополизировали анархисты, другой - ООН, нейтралитет и т.д.). Оранжевый тоже не подходил, им уже воспользовались на Украине. Идентичная история с зеленым - это не только экология, но и цвет сторонников ислама. Ну а синий - флаг Евросоюза. Кстати, многие проправительственные демонстранты несли плакаты, пропагандирующие укрепление ЕС и роли Франции в нем, что вполне соответствует намерениям нынешнего хозяина Елисейского дворца.

На вопрос о том, как возникла инициатива "красных платков", четкого ответа, по крайней мере в настоящее время, не сыскать. В прессу была запущена некая история о жителе одного из городов южного департамента Воклюз, которому еще в начале декабря пришла в голову такая "цветная идея". Однако он якобы предпочел оставаться анонимом по той причине, что в его адрес уже стали поступать угрозы. Есть и другие версии. Но суть одна: движение было запущено с явной целью стать неким противовесом "желтожилетным", и понятно кому это было выгодно.

Хотя отметим, в правительственных кругах, не скрывая симпатии к "платкам", дают понять, что к организации воскресного марша руку не прикладывали. Как заявил депутат от правительственной партии "Республика на марше" Сильван Мейар, "иначе это может вызвать разногласия между разными группами населения страны". Тем не менее доподлинно известно, что организатором марша был инженер из Тулузы Лоран Сулье, состоящий в этой партии, а среди участников замечены две дюжины депутатов "Республики на марше", включая упомянутого Сильвана Мейара, а также шесть сенаторов той же политической принадлежности.