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28.01.2019 21:26
Рубрика: В мире

Все больше японцев выступают за заключение мирного договора с РФ

Текст: Константин Волков

Японская деловая газета Nikkei обнародовала в понедельник, 28 января, данные опроса среди жителей Японии об их отношении к переговорам с Россией касательно южнокурильских островов.
Как оказалось, 42 процента респондентов считают, что Токио и Москва могут сначала подписать мирный договор, а потом уже обсуждать острова.

Также среди опрошенных 10 процентов заявили, что Япония и Россия могли бы заключить мирный договор вообще не затрагивая проблему территорий. Что интересно, в ноябре, когда Nikkei проводила предыдущий опрос, таких было лишь семь процентов.

Фото: Андрей Шапран/РИА Новости
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11 процентов респондентов поддерживают вариант, согласно которому к Японии переходят только Шикотан и гряда Хабомаи, что предлагал СССР в 1956 году.

41 процент опрошенных полагает, что японским властям следует на первых порах довольствоваться Шикотаном и Хабомаи, а уже потом продолжить обсуждение касательно Итурупа и Кунашира - двух самых крупных из южнокурильских островов, на которые Токио также претендует.

Тех, кто по-прежнему готов требовать все четыре острова сразу, по данным Nikkei, насчитывается лишь 27 процентов.

Кроме того, согласно исследованиям Nikkei, на фоне активизации переговоров с Россией и споров с Южной Кореей рейтинг премьер-министра Японии Синдзо Абэ вырос на 6 процентов по сравнению с декабрем, теперь его действия поддерживают 52 процента опрошенных, а против выступают только 37 процентов. При этом вырос и рейтинг правящей Либерально-демократической партии Японии.

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