Все плохо: раскрыт секрет тизера с Чуваком из "Большого Лебовски"

Не стреляйте в гонца: он несет, что дали. Раскрыт таинственный секрет (ну, или секретная тайна) взбудоражившего общественность тизера, в котором вернулся Чувак из "Большого Лебовски".

Напомним, после обнародования видео возникло обнадеживающее предположение, что это не просто реклама какого-то продукта, а, возможно, заявка на подробности по спин-оффу "Лебовски", посвященному Хесусу, - фильму Джона Туртурро "Успешные люди" (Going Places).

Увы и ах: именно реклама - популярного пенного напитка.

Мало того, в ролике Чувак изменяет свой страсти к коктейлю "Белый русский" и требует подать пивка. Что одобряет имеющаяся в кадре актриса Сара Джессика Паркер, пренебрегающая своим обычном "Космополитеном". Внося в ряды обслуги сумятицу и шок.

Словом, сплошное напарывание Земли на небесную ось. Под лозунгом, мол, хватит покрываться мхом и костенеть в прошлом - пора меняться.