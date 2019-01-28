Выпускников каких университетов готовы брать на работу

Эксперты одной из ведущих компаний по найму HeadHunter изучили около 9 тысяч резюме и более 20 тысяч вакансий, размещенных на своем сайте за последние пару лет. Результатом исследования стал рейтинг выпускников московских вузов, где главный критерий - востребованность у работодателей. Ведь именно это после проходного балла ЕГЭ волнует абитуриентов больше всего.

В рейтинг вошли несколько профессиональных сфер: информационные технологии, юриспруденция, экономика и финансы, управление персоналом, медицина, журналистика. На верхних строчках - те вузы, где готовят самых успешных специалистов с точки зрения "хедхантеров" (тех, кто занимается подбором персонала). Ребят из этих университетов чаще других приглашают на собеседования, им предлагают более высокую зарплату, они быстрее находят работу по специальности. Чем выше итоговый бал рейтинга, тем чаще работодатели "охотятся" именно за этими специалистами.

Итак, кто в топе? Лучшие в сфере IT, по версии работодателей, - выпускники ВШЭ, МАИ, МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоносова и МИРЭА. Их берут на должности программистов, системных администраторов, бизнес-аналитиков, специалистов техподдержки, администраторов бизнес-приложений.

Среди юристов больше всего ценятся специалисты, окончившие профильные факультеты МГЮА им. Кутафина, МГИМО, РГСУ, МГУ и Всероссийской академии внешней торговли. Если работодателю нужен адвокат, судебный пристав или судья - в первую очередь сюда.

Фото: "Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Мария Набиркина

Полный рейтинг факультетов московских вузов по версии HeadHunter 2018

Откуда брать молодых банкиров и финансистов, покажет список по направлению "Экономика и финансы". Здесь снова правят бал выпускники Высшей школы экономики, а также Национального института бизнеса, Государственного университета управления, РЭУ им. Плеханова и РАНХиГС.

Среди кадровиков и управленцев в цене прежде всего ребята с дипломами РАНХиГС, МГУ, ГУУ, РГГУ и Московского гуманитарного университета. Интересно, что во всех вузах, кроме МГУ, востребованные выпускники окончили профильные факультеты - менеджмента, управления и т.п. А вот в Московском университете в управленцы идут с факультета психологии. И не случайно: все-таки при работе с людьми основы психологии никогда не будут лишними.

В медицине, по данным рекрутеров, востребованы выпускники трех вузов: МГМСУ им. Евдокимова, Первого Московского медицинского госуниверситета им. Сеченова, РНИМУ им. Пирогова.

Журналистика - профессия, куда может прийти, в принципе, человек любой специальности, но спросом здесь пользуются все же "профильные" выпускники. В первую очередь - с дипломом журфака МГУ, журналисты-международники из МГИМО, РГГУ и Института кино и телевидения.

Между тем

Рособрнадзор прекратил действие лицензии частного Столичного института бизнес-технологий и управления. Напомним: при аннулировании лицензии вуз обязан прекратить образовательную деятельность, обеспечив перевод студентов, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения по аналогичным направлениям подготовки и с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).