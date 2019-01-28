Выпускников каких университетов готовы брать на работу

Новости

В Чечне бандит обстрелял из автомата силовиков 17:37
В Омске спортсмен умер на матче по флорболу 17:35
Сотрудники Русского музея отправятся в Москву за картиной Куинджи 17:33
Китайский пикап приедет в Россию весной 17:28
Вышел трейлер драмы Ксавье Долана "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" 17:25
Во Франции сообщники отбили преступника у полицейского конвоя 17:24
В Ставрополе загорелся цех на заводе стеновых панелей 17:24
Евгений Чупрунов покинул пост ректора ННГУ 17:13
Ночную дозаправку Ту-160 над Арктикой сняли на видео 17:13
Госдеп признал представителем Венесуэлы в США однопартийца Хуана Гуаидо 17:09
Renault рассекретила интерьер нового Clio 17:07
В Петербурге завершено расследование смерти балетмейстера Мариинки 17:04
Атакованную тараканами петербургскую школу проверит прокуратура 17:02
В Екатеринбурге умер член ГКЧП Александр Тизяков 17:00
В США связали появление "Охотника" с сирийским опытом ВКС России 16:57
Истребитель разбился на севере Индии 16:50
Девушка из Брянска выиграла в лото "квартиру без очереди" 16:50
Сергей Собянин озвучил планы по развитию столицы в Год театра 16:43
Ученые УрФО предложили новый способ переработки отходов 16:37
Роскомнадзор рассмотрит законопроект о торговле персональными данными 16:35
Видео: В Пензе сбитый машиной пенсионер встал и продолжил путь 16:30
Актриса Кейт Бекинсейл госпитализирована с разрывом кисты яичника 16:20
FT: Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией 16:16
В Оренбуржье перекрыли трассу в Казахстан 16:15
Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
ВС РФ разъяснил, как правильно поступать с бракованным гаджетом
ВС РФ разъяснил, как правильно поступать с бракованным гаджетом
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
28.01.2019 17:05
Рубрика: Общество

Встречают по диплому

Выпускников каких университетов готовы брать на работу
Текст: Мария Агранович
Эксперты одной из ведущих компаний по найму HeadHunter изучили около 9 тысяч резюме и более 20 тысяч вакансий, размещенных на своем сайте за последние пару лет. Результатом исследования стал рейтинг выпускников московских вузов, где главный критерий - востребованность у работодателей. Ведь именно это после проходного балла ЕГЭ волнует абитуриентов больше всего.
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В рейтинг вошли несколько профессиональных сфер: информационные технологии, юриспруденция, экономика и финансы, управление персоналом, медицина, журналистика. На верхних строчках - те вузы, где готовят самых успешных специалистов с точки зрения "хедхантеров" (тех, кто занимается подбором персонала). Ребят из этих университетов чаще других приглашают на собеседования, им предлагают более высокую зарплату, они быстрее находят работу по специальности. Чем выше итоговый бал рейтинга, тем чаще работодатели "охотятся" именно за этими специалистами.

Рособрнадзор отозвал лицензию у частного вуза в Москве

Итак, кто в топе? Лучшие в сфере IT, по версии работодателей, - выпускники ВШЭ, МАИ, МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоносова и МИРЭА. Их берут на должности программистов, системных администраторов, бизнес-аналитиков, специалистов техподдержки, администраторов бизнес-приложений.

Среди юристов больше всего ценятся специалисты, окончившие профильные факультеты МГЮА им. Кутафина, МГИМО, РГСУ, МГУ и Всероссийской академии внешней торговли. Если работодателю нужен адвокат, судебный пристав или судья - в первую очередь сюда.

Фото: "Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Мария Набиркина
Полный рейтинг факультетов московских вузов по версии HeadHunter 2018

Откуда брать молодых банкиров и финансистов, покажет список по направлению "Экономика и финансы". Здесь снова правят бал выпускники Высшей школы экономики, а также Национального института бизнеса, Государственного университета управления, РЭУ им. Плеханова и РАНХиГС.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Школьникам осталось десять дней, чтобы определиться с ЕГЭ по выбору

Среди кадровиков и управленцев в цене прежде всего ребята с дипломами РАНХиГС, МГУ, ГУУ, РГГУ и Московского гуманитарного университета. Интересно, что во всех вузах, кроме МГУ, востребованные выпускники окончили профильные факультеты - менеджмента, управления и т.п. А вот в Московском университете в управленцы идут с факультета психологии. И не случайно: все-таки при работе с людьми основы психологии никогда не будут лишними.

В медицине, по данным рекрутеров, востребованы выпускники трех вузов: МГМСУ им. Евдокимова, Первого Московского медицинского госуниверситета им. Сеченова, РНИМУ им. Пирогова.

Журналистика - профессия, куда может прийти, в принципе, человек любой специальности, но спросом здесь пользуются все же "профильные" выпускники. В первую очередь - с дипломом журфака МГУ, журналисты-международники из МГИМО, РГГУ и Института кино и телевидения.

Между тем

Рособрнадзор прекратил действие лицензии частного Столичного института бизнес-технологий и управления. Напомним: при аннулировании лицензии вуз обязан прекратить образовательную деятельность, обеспечив перевод студентов, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения по аналогичным направлениям подготовки и с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Общество Образование Экономика Работа Рынок труда
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Мединский поручил проверить безопасность всех крупнейших музеев РФ
FT: Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией
Косачев: Сценарий выхода России из Совета Европы прорабатывается
В феврале увеличатся пособия ветеранам и инвалидам
В кемеровских больницах началась массовая эвакуация пациентов