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28.01.2019 17:44
Рубрика: Власть

Захарова высказалась об опечатке Джона Болтона

Текст: Константин Волков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 января написала пост в Facebook, в котором обратила внимание на опечатку в твите советника президента США по нацбезопансоти Джона Болтона.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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"Помощник президента США по нацбезопасности Болтон в своем твите, посвященном Венесуэле, указал фамилию самопровозглашенного "президента" Венесуэлы Гуаидо (Guaidó) как Гиядо (Guiado). И не было бы причин обращать на эту опечатку внимание, но одно из значений "Guiado" переводится с испанского как "управляемый", - написала Захарова.

Болтон в своем посте в Twitter отметил, что на любые угрозы или насилие в отношении американских дипломатов в Венесуэле последует "значительный ответ", и что подобное является "грубым нарушением верховенства закона".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Попытка госпереворота в Венесуэле
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