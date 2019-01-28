Захарова высказалась об опечатке Джона Болтона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 января написала пост в Facebook, в котором обратила внимание на опечатку в твите советника президента США по нацбезопансоти Джона Болтона.

"Помощник президента США по нацбезопасности Болтон в своем твите, посвященном Венесуэле, указал фамилию самопровозглашенного "президента" Венесуэлы Гуаидо (Guaidó) как Гиядо (Guiado). И не было бы причин обращать на эту опечатку внимание, но одно из значений "Guiado" переводится с испанского как "управляемый", - написала Захарова.

Болтон в своем посте в Twitter отметил, что на любые угрозы или насилие в отношении американских дипломатов в Венесуэле последует "значительный ответ", и что подобное является "грубым нарушением верховенства закона".