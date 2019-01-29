25 лет назад не стало неподражаемого Евгения Леонова

В детстве он мечтал быть летчиком, а в итоге снялся в десятках картин самых известных кинорежиссеров.

29 января - день памяти народного артиста СССР Евгения Леонова. Это артист, с которым знакомишься уже в детстве, за просмотром "Винни-Пуха" Федора Хитрука и Бориса Заходера, ведь забавному медвежонку Винни актер подарил свой голос. Евгений Леонов, который в детстве мечтал стать летчиком, может похвастаться совместными работами с блестящими актерами и самыми известными режиссерами СССР.

Первой видной работой Евгения Леонова в кино стала роль буфетчика Шулейкина, который представился дрессировщиком тигров, чтобы попасть на корабль, в фильме Владимира Фетина "Полосатый рейс". Лента стала настоящим хитом советского проката в 1961 году. Именно Леонову пришлось чаще всех общаться с "четвероногими актерами", стоит только вспомнить сцену с ванной: Евгений Леонов согласился сниматься в этом эпизоде, если его оградят от тигра пуленепробиваемым стеклом, которое, однако, давало блики. Пока актер намыливался и нырял, стекло незаметно убрали, и камеры запечатлели неподдельный ужас Леонова, который открыв глаза и обнаружив рядом тигра, прямо нагишом убежал с площадки. Евгений Леонов со смехом вспоминал: "Я первым из актеров показал свой мощный зад советскому народу". Эта роль второго плана в исполнении актера превратилась в главную - яркую и запоминающуюся, как говорится, "на века".

Вскоре Евгений Леонов сыграл Ивана Сергеевича Травкина в фильме Георгия Данелии "Тридцать три" - так началось многолетние сотрудничество актера и режиссера. Среди их совместных киноработ - "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!", "Мимино", разобранные на крылатые фразы. Еще одной запоминающейся ролью Леонова стал Доцент из фильма Александра Серого "Джентльмены удачи" (для роли бандита-рецидивиста Леонов даже ходил в Бутырку и в глазок наблюдал за заключенными, а потом свои впечатления мастерски воплотил на экране).

И это только на экране! А чего стоят его работы в театре, взять хотя бы Лариосика в "Днях Турбиных" и Тевье в "Поминальной молитве". Рассуждая о вкладе великого артиста в советские кино и театр, невольно задаешься вопросом, а справедливо ли вспоминать Евгения Леонова только в определенную дату? Ведь каждый из фильмов с его участием (эти киноленты, к счастью, до сих пор часто крутят по ТВ) - как повод поблагодарить Леонова за его талант и творчество… Мы Евгения Павловича любим и низко кланяемся его памяти.