Аферисты лишили людей квартир на 300 миллионов рублей

Сотня человек лишилась квартир и денег, став жертвой изощренного обмана. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенников разоблачили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве.

По словам Ирины Волк, схема мошенничества представляется так. Мошенники сняли офис и наворовали реквизиты разных фирм. Используя эти реквизиты, аферисты заключали с жителями столицы договоры займов под залог недвижимого имущества. При этом они изначально обманывали людей - сумма, указанная в договоре, была гораздо больше, чем фактически выдавалась на руки.

При этом мошенники получали от своих обманутых клиентов оригиналы документов на право собственности залогового имущества.

Были и жесткие условия. В случае невыполнения гражданами условий договора подозреваемые обращали залог в свою пользу и реализовывали его с дальнейшим присвоением денежных средств.

- В результате противоправной деятельности более 100 человек лишились принадлежащих им квартир. Предварительная сумма ущерба превысила 300 миллионов рублей, - рассказала Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Подозреваемые в преступлении взяты под стражу.