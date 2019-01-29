Александр Головин забил первый мяч в составе "Монако"

Полузащитник сборной России Александр Головин открыл счет забитым мячам в составе "Монако". Сделал он это в полуфинале Кубка французской лиги, забив второй мяч своей команды в ворота "Генгама".

Ассистировал ему новичок монегасков Желсон Мартинш, перешедший в новый клуб на правах аренды из "Атлетико".

Добавим также, что "Монако" проводит первый матч после отставки Тьерри Анри и возвращения Леонарду Жардима.

Что касается статистики Головина, то до встречи с "Генгамом" он отметился в составе "Монако" двумя результативными передачами.