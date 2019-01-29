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29.01.2019 14:02
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Андрей Кричевский (IPChain): безопасное киберпространство - вопрос национальной важности для любого государства

Проблема кибербезопасности продолжает волновать лидеров мировых держав. На последнем саммите "большой двадцатки" (G20) в Аргентине эта тема была рассмотрена в приоритетном порядке, а ранее аспекты международного взаимодействия в сфере сетевой безопасности обсуждались в рамках Парижского форума мира (Paris Peace Forum). Итогом последнего, в частности, стало подписание меморандума "Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве" (Paris Call for Trustand Security in Cyberspace) между отдельными странами и крупными технологическими компаниями.
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain

Среди 51 страны, присоединившейся к соглашению, не оказалось России, Китая и США. Однако три крупные российские компании, "Лаборатория Касперского", Group-IB и Ассоциация IPChain, документ подписали.

Что послужило поводом для отдельных российских компаний поддержать Paris Peace Call? Почему проблема кибербезопасности остается одной из главных международных тем? На эти и другие вопросы ответил президент Ассоциации IPChain, руководитель Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП) Андрей Кричевский.

- Андрей Борисович, расскажите, чем, на ваш взгляд, обусловлена важность проблемы кибербезопасности и международного взаимодействия в этой сфере. Также хотелось бы услышать ваше мнение о том, что послужило причиной отказа США, России и Китая от подписания меморандума и почему три крупные российские компании все же поддержали парижское соглашение.

- Должен сказать, что "Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве" был скорее спонтанной инициативой. Документ явно нуждается в доработке: в нынешнем варианте меморандум содержит ряд спорных положений, которые побудили ведущие мировые державы проявить осмотрительность и повременить с подписанием. Ведется работа по корректировке указанных положений. Думаю, как только недоработки будут устранены, страны, воздержавшиеся от подписания, также присоединятся к этой важнейшей инициативе.

Стоит отметить, что меморандум об обеспечении доверия и безопасности в киберпространстве, несмотря на несколько декларативный характер, отражает самую что ни на есть реальную проблему. Тот факт, что обсуждение кибербезопасности впервые велось на таком высоком уровне, как саммит "большой двадцатки", говорит о чрезвычайной важности этого вопроса для всего мирового сообщества.

Еще в недавнем прошлом в приоритете было развитие технологий, тогда как сегодня фокус внимания мировой общественности сместился в сторону обеспечения кибербезопасности. Причина тому - глобальная цифровизация. Многие привычные действия и операции перетекают в цифровую среду: общение, обмен данными, всевозможные онлайн-транзакции. Задумайтесь, мы очень много пользуемся смартфонами и компьютерами. Наши персональные данные и частная жизнь зафиксированы в цифровом пространстве. Это породило такое понятие, как "цифровой аватар" человека, которое позволяет говорить о некоей новой форме жизни.
И если в повседневной жизни нашу безопасность обеспечивают различные институты (при этом их эффективность стабильно снижается), то в цифровом пространстве от этих институтов требуются совершенно иные функции и методы работы.

Кибербезопасность не зря оказалась на повестке дня в дискуссиях на международном уровне. Каждое государство, признавая важность кибербезопасности, в первую очередь защищает собственные ключевые интересы.

Причина, по которой Ассоциация IPChain присоединилась к меморандуму, лежит в осознании высокой степени уязвимости интеллектуальной собственности и прав авторов интеллектуального продукта. Имея дело с человеческим капиталом и творческой деятельностью, мы наблюдаем крайне низкую степень защиты творческих результатов: с того самого момента, как продукт интеллектуальной деятельности попадает в цифровое пространство, он теряет гарантии защиты, имеющие место в реальном мире.

Участие каждого индивида в процессе формирования человеческого капитала важно для нас. Именно поэтому Ассоциация IPChain присоединилась к меморандуму.

- В мировом контексте актуальность этого вопроса ясна. А каковы, на ваш взгляд, перспективы развития кибербезопасности на территории стран СНГ?

- На мой взгляд, страны СНГ вовсе не являются аутсайдерами в вопросах безопасности цифрового пространства. Многие из них предпринимают соответствующие регуляторные и технологические решения. Например, осенью муниципалитет города Ташкента подписал с нами меморандум о взаимопонимании в области развития инфраструктуры интеллектуальной собственности.

Если рассмотреть Южный Кавказ, то этот регион я бы тоже назвал перспективным как с точки зрения географического положения, так и с точки зрения человеческого капитала и потенциала. Так, для Армении кибербезопасность может играть первостепенную роль. Должен отметить интерес руководства страны к сотрудничеству с IPChain - в настоящее время между Ассоциацией и властями Армении ведется активное взаимодействие, наши предложения представлены на рассмотрение правительству и премьер-министру. Вскоре мы планируем встретиться с президентом республики Арменом Саркисяном.

Что касается других регионов, то переговоры с грузинским правительством несколько затягиваются. На мой взгляд, причина тому - процессы, протекающие внутри страны. Однако в Ассоциации уверены в перспективах сотрудничества с государством, и сейчас переговоры с грузинской стороной проходят в формате здорового диалога.

Уверен, что способность государства стать гарантом защиты персональных данных, цифровых аватаров и государственных предприятий обеспечивает ему твердую уверенную позицию на международной арене вне зависимости от масштабов страны. Это позволит выдвинуть на первый план человеческую мысль, творчество и способность к созиданию. Все большее значение приобретает цифровая нейтральность, так называемая цифровая гигиена. Мы должны учитывать, что в недалеком будущем полем для конфликтов станет не только реальный мир, но и цифровое пространство. Мы становимся свидетелями подобного уже сейчас, в частности, когда военным действиям предшествуют хакерские атаки и др. Система киберзащиты - часть государственной обороны. Государство, осознающее всю важность проблемы кибербезопасности, может и должно стать примером для других.

Общество СМИ и соцсети

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