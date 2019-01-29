Аудитория II Европейских игр может составить более 500 млн

Мировой спорт по-прежнему составляет самое многочисленное ядро своих поклонников. Очередной аргумент в пользу зрительских симпатий подтвердили и итоги заседания Европейских олимпийских комитетов в швейцарской Лозанне, на котором было сообщено, что аудитория II Европейских игр, которые пройдут в июне текущего года в Минске, оценивается в полмиллиарда зрителей.

Предполагается, что телетрансляция будет осуществляться в 120 странах. "Это отличная новость, которая не только способствует успеху и узнаваемости II Европейских игр, но важна и для спортсменов, которые заслуживают внимания большой зрительской аудитории. С нетерпением ждем возможности поприветствовать весь мир из Минска этим летом лично и при помощи телевидения", - отметил президент ЕОК Янез Кочиянчич.

Домашний вещатель II Европейских игр - компания ISB, информирует БЕЛТА, подтвердила информацию о том, что уже достигнуто соглашение с партнерами о трансляции Игр на 106 территориях. Общий объем вещания ISB Игр составит примерно 500 часов. В течение 10 соревновательных дней они будут вести прямые трансляции, готовить сборники основных состязательных фрагментов.

В программу II Европейских игр, как ранее уже информировал "СОЮЗ", включены соревнования по 15 видам спорта, причем в восьми из них состязания станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в японской столице. Более четырех тысяч спортсменов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград.

Исполком в Лозанне заслушал доклады о подготовке II Европейских игр в белорусской столице от председателя координационной комиссии Спироса Капралоса, директора фонда "Дирекция ІІ Европейских игр 2019 года" Георгия Катулина. В заседании принял участие глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Следующее заседание исполкома ЕОК запланировано на 9 мая в столице Албании Тиране.