Белый дом и конгресс США разошлись в оценках потерь от "шатдауна"

Белый дом не согласился с оценкой конгресса США относительно экономических потерь от недавно завершившегося "шатдауна" (англ. "shutdown") - приостановки работы федерального правительства США из-за отсутствия финансирования.

Как сообщает информационный ресурс The Washington Examiner, старший советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кадлоу назвал убыток "небольшим" и добавил, что "шатдаун" "не нанес непоправимых потерь".

Ранее управление по бюджету конгресса США (Congressional Budget Office, CBO) в своем докладе оценило убытки от рекордного по продолжительности 35-дневного "шатдауна" в 11 миллиардов долларов. Из них восемь миллиардов в конечном итоге удастся вернуть после возобновления работы правительства. В итоге, согласно оценке, объем ВНП страны снизится на 0,02 процента в 2019 году по сравнению с предыдущим прогнозом.

По словам Кадлоу, "когда размер экономики составляет около 20 триллионов долларов, очень сложно делать оценки по таким небольшим цифрам".

С конца декабря 2018 года федеральное правительство США частично приостановило работу после того, как осталось без финансирования из-за разногласий между Белым домом и демократической оппозицией в конгрессе относительно параметров бюджета США на 2019 финансовый год.