Берлин объявил жюри главного конкурса

Берлинский международный кинофестиваль объявил состав жюри своего главного конкурса 2019 года.

Следуя новейшей тенденции дать женщинам преимущество во всех областях киноиндустрии, дирекция фестиваля выбрала президентом жюри французскую актрису Жюльетт Бинош. Она снималась в более 70 фильмах и собрала обильный урожай национальных и международных премий, включая фестивали в Берлине, Каннах и Венеции. Ее приглашали в свои картины такие мастера, как открывший ее талант Жан-Люк Годар, Филип Кауфман, Андре Тешине, Леос Каракс, Кшиштоф Кеслевский, Энтони Мингелла, Лассе Хеллстром, Аббас Киаростами, Клер Дени, Оливье Ассаяс…

Под ее руководством в жюри будут работать американский кинокритик Джастин Чан, немецкая актриса Сандра Хюллер, главный куратор киносекции нью-йоркского Музея современного искусства, профессор Калифорнийского университета Раджендра Рой, актер Шекспировского королевского театра, участник многих кино- и телефильмов Труди Стайлер (Великобритания) и чилийский режиссер Себастиан Лелио, получивший в Берлине Серебряного медведя, приз жюри сексуальных меньшинств Тедди и "Оскар" за фильм "Фантастическая женщина" 2017 года.