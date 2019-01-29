Берлин объявил жюри главного конкурса

Следуя новейшей тенденции дать женщинам преимущество во всех областях киноиндустрии, дирекция фестиваля выбрала президентом жюри французскую актрису Жюльетт Бинош. Она снималась в более 70 фильмах и собрала обильный урожай национальных и международных премий, включая фестивали в Берлине, Каннах и Венеции. Ее приглашали в свои картины такие мастера, как открывший ее талант Жан-Люк Годар, Филип Кауфман, Андре Тешине, Леос Каракс, Кшиштоф Кеслевский, Энтони Мингелла, Лассе Хеллстром, Аббас Киаростами, Клер Дени, Оливье Ассаяс…
Под ее руководством в жюри будут работать американский кинокритик Джастин Чан, немецкая актриса Сандра Хюллер, главный куратор киносекции нью-йоркского Музея современного искусства, профессор Калифорнийского университета Раджендра Рой, актер Шекспировского королевского театра, участник многих кино- и телефильмов Труди Стайлер (Великобритания) и чилийский режиссер Себастиан Лелио, получивший в Берлине Серебряного медведя, приз жюри сексуальных меньшинств Тедди и "Оскар" за фильм "Фантастическая женщина" 2017 года.