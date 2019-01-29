Британские депутаты не согласились на отсрочку Brexit

Депутаты британской палаты общин решили не откладывать Brexit в долгий ящик и отклонили поправку к биллю, требовавшую от правительства отсрочить выход из ЕС на несколько месяцев. Против промедления проголосовал 321 парламентарий, а за - 298, передает РИА Новости.

Примечательно, что за это предложение, передающее контроль за процессом Brexit из исполнительной власти в законодательную, активно голосовала оппозиционная кабинету Терезы Мэй Лейбористская партия.

Теперь в парламенте идут голосования еще по трем поправкам, касающимся процедуры проведения Brexit.