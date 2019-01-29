Новости

Победивший Нурмагомедова боец ММА скончался в Азербайджане 00:09
Мадуро анонсировал создание системы народного ополчения 29.01.2019
Нурмагомедов отказался сниматься в рекламе ради сокращения дисквалификации 29.01.2019
Британские депутаты не согласились на отсрочку Brexit 29.01.2019
В Петербурге мать умершего от истощения мальчика скрыла его от врачей 29.01.2019
Российский фильм "Т-34" обошел по сборам "Пиратов Карибского моря" 29.01.2019
МИД призвал другие страны отказаться от планов интервенции в Венесуэлу 29.01.2019
В Москве женщина ослепла после пластики 29.01.2019
Тренер Нурмагомедова: Хабибу нужно вернуться еще более сильным 29.01.2019
Нурмагомедов: Разбудите меня, когда все это закончится 29.01.2019
Порошенко перепутал даты во время выдвижения в президенты 29.01.2019
В Петербурге годовалый ребенок умер от истощения 29.01.2019
Боярский: Если Ракицкий пришел в "Зенит", значит, нужен команде 29.01.2019
Южная Корея решила потратить 21 млрд долларов на развитие регионов 29.01.2019
Пентагон опроверг домыслы СМИ о военном присутствии РФ в Венесуэле 29.01.2019
Геймеры решили обрушить рейтинг игр Metro в Steam из-за Exodus 29.01.2019
МВД опубликовало видео с дебоширом на рейсе Санкт-Петербург - Анталья 29.01.2019
В Ростове-на-Дону в крупном пожаре погиб человек 29.01.2019
Захарова назвала "пустыми обещаниями" слова Порошенко о мире 29.01.2019
Генпрокуратура Венесуэлы начнет расследование в отношении Гуайдо 29.01.2019
В Кремле воздержались от оценки антикоррупционной инициативы Минюста 29.01.2019
Косачев: Обвинение России во вмешательстве в выборы-2020 в США - спекуляция 29.01.2019
Шойгу: Красноярским предприятиям будет выделено 20 млрд рублей 29.01.2019
Ярославец расстрелял искавших кота соседей, приняв их за закладчиков 29.01.2019
Стала известна ведущая перезапуска реалити-шоу "Последний герой" 29.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
29.01.2019 23:12
Рубрика: В мире

Британские депутаты не согласились на отсрочку Brexit

Депутаты британской палаты общин решили не откладывать Brexit в долгий ящик и отклонили поправку к биллю, требовавшую от правительства отсрочить выход из ЕС на несколько месяцев. Против промедления проголосовал 321 парламентарий, а за - 298, передает РИА Новости.

Британский премьер представила "план Б" по Brexit

Примечательно, что за это предложение, передающее контроль за процессом Brexit из исполнительной власти в законодательную, активно голосовала оппозиционная кабинету Терезы Мэй Лейбористская партия.

Теперь в парламенте идут голосования еще по трем поправкам, касающимся процедуры проведения Brexit.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура Венесуэлы начнет расследование в отношении Гуайдо
МВД опубликовало видео с дебоширом на рейсе Санкт-Петербург - Анталья
Минюст предложил прощать вынужденные коррупционные нарушения чиновников
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок
Атлетическая комиссия вынесла наказание Нурмагомедову и Макгрегору