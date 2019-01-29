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29.01.2019 12:19
Рубрика: Экономика

ЦБ: Заемщики смогут получить годовые каникулы от ипотеки

Текст: Ирина Жандарова
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

В сложной финансовой ситуации заемщики, которые имеют ипотечный кредит, смогут рассчитывать на ипотечные каникулы, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов РИА Новости.

Фото: Pixabay
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Он пояснил, что эта мера может быть применена в случае потери заемщиком работы.

Согласно законопроекту, за один раз каникулы можно будет взять на срок до шести месяцев, всего же заемщик будет иметь право на год отсрочки платежей.

Швецов пояснил, что ЦБ планирует дать заемщикам выбор вообще не платить платежи в течение каникул или же снижать на этот срок сумму платежа.

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