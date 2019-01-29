Чартер в Анталью вынужденно приземлился в Сочи из-за дебошира

Авиакомпания "Россия" подтвердила факт незапланированной посадки в Сочи борта, который летел в Турцию.

Чартерный рейс FV5863 Санкт-Петербург - Анталья в 13.30 по московскому времени совершил вынужденную посадку в Сочи из-за деструктивного поведения одного из пассажиров. Он вел себя агрессивно, оскорблял и провоцировал на драку бортпроводников и представлял угрозу экипажу и другим пассажирам, отметили в авиакомпании. После приземления пассажир передан правоохранительным органам. Самолет продолжит перелет в Анталью.