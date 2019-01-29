Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта , позволяющего освобождать от наказания за вынужденные коррупционные правонарушения. Подразумеваются ситуации, когда чиновник в силу каких-то форс-мажорных обстоятельств не смог до запятой выполнить антикоррупционные требования. Первый пример, который приходит на ум в связи с этим, - какие-то неточности в декларациях о доходах и расходах.

"В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством РФ не предусмотрено", - говорится в уведомлении ведомства. Иными словами, чиновника надо наказать даже в том случае, когда он физически не мог выполнить все требования, при этом о плохом даже не помышлял. Например, не смог сдать в срок декларацию о доходах из-за болезни. Или потому, что в квартире случился пожар и сгорели нужные документы. Правда, в самих подготовленных материалах пока не приводится конкретных примеров. Но каждый случай будет рассматриваться отдельно.

Каждый раз решать, действительно ли у чиновника были объективные обстоятельства и можно ли его освободить от наказания, будут комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Исходя из пояснительных материалов видно, что нет речи о прощении коррупционных преступлений, таких как взятка, растрата и прочее. Все, что попадает под Уголовный кодекс, сходить с рук не будет. Проект распространяется именно на ситуации, когда поступок чиновника лишь формально считается нарушением.

Как объясняют эксперты, не образуют коррупционного проступка и не должны приводить к взысканиям, например, ошибки в декларациях, сделанные поневоле: когда неточность допущена из-за неточных справок, выданных чиновнику. Допустим, в официально выданном документе площадь квартиры значится меньше (или больше), чем на самом деле. Ошибки в банковских выписках и справках НДФЛ тоже не должны ставиться в вину чиновнику, когда опечатку допустил какой-то клерк. И так далее.

При этом в ведомстве подчеркивают, что работа над проектом началась во исполнение поручения аппарата правительства Российской Федерации в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы. Поправки готовятся совместно с Минтрудом России, МВД России, при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации.

Если дети чиновника живут с бывшей женой, она может насолить ему, не давая документов для декларации

Напомним, чиновники обязаны соблюдать определенные ограничения, в том числе предотвращать конфликт интересов. Например, не стоит пересекаться по делам службы с родственниками: ни служить вместе, ни проверять родню. Но в малых городах, где все друг друга знают, сторониться родственников и знакомых затруднительно.

"Например, не всегда имеется объективная возможность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, на которых такая обязанность распространяется и которые осуществляют свою деятельность в моногородах, закрытых административно-территориальных образованиях, отдельных районах Крайнего Севера и других образованиях, характеризующихся отдаленностью, малочисленностью и т.п.", - поясняют в минюсте.

Кроме того, по словам представителей ведомства, не всегда бывшие члены семьи государственного служащего соглашаются представлять сведения о доходах и расходах общих детей. Типичная ситуация: после развода дети остались с супругой, но чиновник обязан указывать их в своей декларации. Как это сделать, если бывшая жена отказывается даже отвечать на его звонки?

Сам проект еще не обнародован, минюст официально сообщил только о начале работы над проектом. Однако новость уже вызвала широкий резонанс.

"К сожалению, сам законопроект нам недоступен для его детального изучения и анализа. Поэтому в настоящее время мы можем обсуждать лишь идею минюста", - сказал "РГ" советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн.

У него сама идея вызвала определенные сомнения.

"Можно предположить, что в ходе применения антикоррупционного законодательства возникли ситуации, когда привлечение к ответственности явно несправедливо, поскольку нарушение было вызвано объективными обстоятельствами, не зависящими от воли и сознания чиновника, - говорит Евгений Рубинштейн. - Но тогда эти ситуации должны стать предметом общественной дискуссии. Без подробного обсуждения конкретных случаев невозможности соблюдения чиновником коррупционного законодательства ввиду объективных причин признать саму идею актуальной невозможно".

По его словам, и при действующих правилах чиновников можно освобождать от ответственности, когда проступки незначительны.