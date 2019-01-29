Новости

Россия резко увеличила импорт пальмового масла 18:23
В Кировской области при пожаре погибли 16 собак 18:20
В Иране считают Россию надежным и перспективным партнером в регионе 18:19
В Арктике оттаял мир, замерший 40 тысяч лет назад 18:19
Эксперт рассказал, как отказаться от вредных пищевых привычек 18:14
В 2019 году в Москве благоустроят 50 улиц и площадей 18:13
Фигуристка Степанова: Тренеры прослезились после нашего выступления 18:02
Станислав Любшин: Машков обозначил, каким должен быть его театр 18:00
В Якутии добыли крупнейший алмаз 17:53
Чартер в Анталью вынужденно приземлился в Сочи из-за дебошира 17:44
Медведчук рассказал о плане создания автономного региона Донбасс 17:41
В Петербурге на учителя физкультуры завели дело после травмы ученика 17:37
Производители получат субсидии на развитие цифровых программ 17:34
Минкомсвязи прогнозирует рост зарплат на "Почте России" к 2024 г. в 1,5 раза 17:26
Во Франции арестовали пятерых сообщников террориста Шекатта 17:26
Воспитанников коррекционных школ Москвы прокатят на собачьих упряжках 17:20
Гроссмейстер Владимир Крамник объявил о завершении карьеры 17:17
США открыли Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы 17:13
В саратовской поликлинике пенсионерка умерла после укола 17:06
Севший в Сочи из-за дебошира самолет вылетел в Анталью 17:00
ОКБ рассказало о персональном кредитном рейтинге россиян 16:58
В метро Мехико за четыре года без вести пропали 153 человека 16:55
Эксперт: техосмотр автомобилей давным-давно является формальностью 16:55
Культовый хоррор "Кэндимен" перезапустят 16:45
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
29.01.2019 17:45
Рубрика: Власть

Начальнику простят

За вынужденные коррупционные нарушения чиновника не накажут
Текст: Владислав Куликов

Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, позволяющего освобождать от наказания за вынужденные коррупционные правонарушения. Подразумеваются ситуации, когда чиновник в силу каких-то форс-мажорных обстоятельств не смог до запятой выполнить антикоррупционные требования. Первый пример, который приходит на ум в связи с этим, - какие-то неточности в декларациях о доходах и расходах.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством РФ не предусмотрено", - говорится в уведомлении ведомства. Иными словами, чиновника надо наказать даже в том случае, когда он физически не мог выполнить все требования, при этом о плохом даже не помышлял. Например, не смог сдать в срок декларацию о доходах из-за болезни. Или потому, что в квартире случился пожар и сгорели нужные документы. Правда, в самих подготовленных материалах пока не приводится конкретных примеров. Но каждый случай будет рассматриваться отдельно.

Каждый раз решать, действительно ли у чиновника были объективные обстоятельства и можно ли его освободить от наказания, будут комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Фото: istockphoto.com
Генпрокуратура получила рычаги для борьбы с зарубежными счетами чиновников

Исходя из пояснительных материалов видно, что нет речи о прощении коррупционных преступлений, таких как взятка, растрата и прочее. Все, что попадает под Уголовный кодекс, сходить с рук не будет. Проект распространяется именно на ситуации, когда поступок чиновника лишь формально считается нарушением.

Как объясняют эксперты, не образуют коррупционного проступка и не должны приводить к взысканиям, например, ошибки в декларациях, сделанные поневоле: когда неточность допущена из-за неточных справок, выданных чиновнику. Допустим, в официально выданном документе площадь квартиры значится меньше (или больше), чем на самом деле. Ошибки в банковских выписках и справках НДФЛ тоже не должны ставиться в вину чиновнику, когда опечатку допустил какой-то клерк. И так далее.

При этом в ведомстве подчеркивают, что работа над проектом началась во исполнение поручения аппарата правительства Российской Федерации в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы. Поправки готовятся совместно с Минтрудом России, МВД России, при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации.

Если дети чиновника живут с бывшей женой, она может насолить ему, не давая документов для декларации

Напомним, чиновники обязаны соблюдать определенные ограничения, в том числе предотвращать конфликт интересов. Например, не стоит пересекаться по делам службы с родственниками: ни служить вместе, ни проверять родню. Но в малых городах, где все друг друга знают, сторониться родственников и знакомых затруднительно.

"Например, не всегда имеется объективная возможность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, на которых такая обязанность распространяется и которые осуществляют свою деятельность в моногородах, закрытых административно-территориальных образованиях, отдельных районах Крайнего Севера и других образованиях, характеризующихся отдаленностью, малочисленностью и т.п.", - поясняют в минюсте.

Кроме того, по словам представителей ведомства, не всегда бывшие члены семьи государственного служащего соглашаются представлять сведения о доходах и расходах общих детей. Типичная ситуация: после развода дети остались с супругой, но чиновник обязан указывать их в своей декларации. Как это сделать, если бывшая жена отказывается даже отвечать на его звонки?

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Герман Греф увидел в цифровизации средство борьбы с коррупцией

Сам проект еще не обнародован, минюст официально сообщил только о начале работы над проектом. Однако новость уже вызвала широкий резонанс.

"К сожалению, сам законопроект нам недоступен для его детального изучения и анализа. Поэтому в настоящее время мы можем обсуждать лишь идею минюста", - сказал "РГ" советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн.

У него сама идея вызвала определенные сомнения.

"Можно предположить, что в ходе применения антикоррупционного законодательства возникли ситуации, когда привлечение к ответственности явно несправедливо, поскольку нарушение было вызвано объективными обстоятельствами, не зависящими от воли и сознания чиновника, - говорит Евгений Рубинштейн. - Но тогда эти ситуации должны стать предметом общественной дискуссии. Без подробного обсуждения конкретных случаев невозможности соблюдения чиновником коррупционного законодательства ввиду объективных причин признать саму идею актуальной невозможно".

По его словам, и при действующих правилах чиновников можно освобождать от ответственности, когда проступки незначительны.

Власть Право Уголовное право Правительство Минюст Борьба с коррупцией Уголовное законодательство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США открыли Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы
Матвиенко: в 2019 году надо принять 20 законов по цифровой экономике
Минюст предложил прощать вынужденные коррупционные нарушения чиновников
В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок