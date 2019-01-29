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29.01.2019 11:04
Рубрика: Экономика

Что появится в новой потребительской корзине

Текст: Ирина Невинная
Новая потребительская корзина будет введена, по планам, в 2021 году, и предполагается, что ее состав будет несколько изменен. "Это связано с тем, что в стране меняются социально-экономические условия и, в том числе, возможности питания", - пояснил "РГ" руководитель научного направления "Оптимальное питание" "ФИЦ питания и биотехнологии", профессор Александр Батурин.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Кроме того, отметил эксперт, в стране отмечается увеличение продолжительности жизни и поставлена задача обеспечения здорового долголетия - и это тоже должно учитываться при формировании наиболее оптимальной структуры питания всех возрастных категорий. В частности, предполагается, что отдельной строкой в новом перечне продуктов, входящих в корзину, будет указана норма соли.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Кроме того, как ранее заявляли вице-премьер Татьяна Голикова и министр труда и соцзащиты Максим Топилин, состав потребительской корзины должен быть пересмотрен в сторону более "здорового" питания: предполагается уменьшить долю жира, хлеба, сахара, и, напротив, увеличить количество мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц, овощей и фруктов.

В любом случае, состав продуктов, входящих в "корзину", должен удовлетворять строгим медицинским правилам и обеспечивать человека необходимым для сохранения здоровья количеством энергии и питательных веществ (белков, жиров, углеводов), витаминов и нутриентов, отметил Александр Батурин. Кстати, впервые при подготовке новой потребительской корзины предполагается учесть результаты мониторинга структуры и качества питания во всех регионах. Ведь условия жизни и возможности обеспечения разнообразными продуктами питания жителей разных регионов имеют серьезные отличия. Такой мониторинг проводит Роспотребнадзор совместно с "ФИЦ биотехнологии и питания".

"Нельзя сказать, что нынешний состав "корзины" не отвечает требованиям здорового питания, - отметил профессор Батурин. - И углеводы, включая сахар, и жиры (и растительные, и животные) должны быть в рационе в необходимом количестве. Можно разумно комбинировать различные продукты и получать нужный результат. Например, за последние 7-8 лет мы отмечаем снижение потребления хлеба и картофеля. Но нельзя сказать однозначно, что это хорошо.

Очень много зависит от качества конкретного продукта и способа его приготовления. Например, картофель - источник не только углеводов, но и качественного белка, и витамина С, и калия. Отказываться от него в рационе, конечно же, неразумно".

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Отдельной строкой в новой потребительской корзине может появиться соль. "Нам необходимо снижать ее потребление, - отметил Александр Батурин. - К сожалению, контролируя дневную норму потребления, мы иногда забываем, что соль содержат все готовые продукты питания. В хлебе она обеспечивает не только вкус, но и хороший внешний вид, повышая эластичность клейковины. Много соли в мясной продукции - колбасах, деликатесах, где она помимо вкуса обеспечивает еще и безопасность, выступая как консервант. К сожалению, сейчас технические регламенты не требуют от производителя указывать количество соли в своей продукции, и нам трудно подсчитать, сколько ее мы съедаем в реальности. Но, насколько мне известно, поставлена задача эту ситуацию исправить. Над этим сейчас работает Роспотребнадзор".

И все-таки надо понимать: потребительская корзина - это вовсе не руководство по оптимальному питанию, подчеркивает Александр Батурин, это лишь тот необходимый минимум еды, который обеспечивает человеку его физиологическую норму. Основная задача этого социально-экономического показателя - определение прожиточного минимума для разных возрастных категорий россиян.

Экономика Товары и цены Потребительская корзина
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