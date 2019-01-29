Cмартфоны OnePlus 6T начали внезапно разряжаться

Как отметил автор сообщения, время автономной работы OnePlus 6T внезапно сократилось вдвое. Никакие ограничения на работу приложений в фоновом режиме, очистка кэша и обновление операциониста до последней версии не помогли.

Другой пользователь Reddit в ответ пожаловался также на перегревание устройства. Однако эту проблему он решил, сбросив смартфон к заводским настройкам.

В компании OnePlus пока никак не прокомментировали странное поведение своих смартфонов.

Напомним, что в OnePlus 6T используется аккумулятор емкостью 3700 мАч. Производитель обещает, что благодаря технологии быстрой зарядки Fast Charge 30 минут дает "целый день" автономной работы.