У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Cмартфоны OnePlus 6T начали внезапно разряжаться

29.01.2019,  
09:55
Текст:  Владимир Болотин
Во флагманских смартфонах OnePlus найден баг, который приводит к слишком быстрому разряду аккумулятора. Сообщение об этом было опубликовано на Reddit.
Фото: OnePlus Фото: OnePlus
Фото: OnePlus

Как отметил автор сообщения, время автономной работы OnePlus 6T внезапно сократилось вдвое. Никакие ограничения на работу приложений в фоновом режиме, очистка кэша и обновление операциониста до последней версии не помогли.

Новый смартфон Vivo X25 получит 48-мегапиксельную камеру

Другой пользователь Reddit в ответ пожаловался также на перегревание устройства. Однако эту проблему он решил, сбросив смартфон к заводским настройкам.

В компании OnePlus пока никак не прокомментировали странное поведение своих смартфонов. 

Напомним, что в OnePlus 6T используется аккумулятор емкостью 3700 мАч. Производитель обещает, что благодаря технологии быстрой зарядки Fast Charge 30 минут дает "целый день" автономной работы.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Обновление Android испортило популярные смартфоны Xiaomi 25.01.2019
iPhone X и Samsung Galaxy S8 подешевели на 25-30 тысяч рублей 25.01.2019
смартфоны
Пользователям гаджетов разрешат удалять все предустановленные приложения 27.01.2019
OnePlus
OnePlus 7 впервые показался на фото - без рамок и вырезов 14.01.2019
Названы пять лучших смартфонов 2018 года 26.12.2018