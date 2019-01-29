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Рубрика: Экономика

Дом.РФ сообщил о новом рекорде по выдаче ипотеки в России

Текст: Юлия Кривошапко

Россияне взяли около 1,5 миллиона ипотечных кредитов на три триллиона рублей. Такова предварительная оценка аналитиков Единого института развития в жилищной сфере (Дом.РФ) по итогам 2018 года.

Основная причина столь впечатляющих результатов - снижение ставок по ипотеке. В 2018 году среднее значение этого показателя упало до исторического минимума в 9,6%.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Средний размер ипотечного кредита наоборот вырос и достиг примерно двух миллионов рублей (1,86 миллиона по итогам 2017 года).

Несмотря на то, что объемы выдачи ипотеки продолжают расти, предпосылки для образования "пузыря" на этом рынке отсутствуют, считают аналитики Дом.РФ. В отчете отмечается, что доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизилась до исторического минимума в 1,83%.

По данным Объединенного кредитного бюро, наиболее активными в плане ипотечного кредитования в России являются Москва и Московская область - 153,01 тысячи кредитов на 567,59 миллиарда рублей по итогам 2018 года, Санкт-Петербург - 75,19 тысячи кредитов на 199,61 миллиарда рублей и Свердловская область - 44,70 тысячи кредитов на 84,36 миллиарда рублей.

По показателю средней величины займа лидируют: Москва - 3,71 миллиона рублей, Санкт-Петербург - 2,66 миллиона и Ханты-Мансийский АО - 2,36 миллиона рублей. 

Экономика Недвижимость Ипотека
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