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Рубрика: В мире

Эксперт оценил заявление о провале Украины из-за "Северного потока-2"

Трубоукладочное судно Solitaire (в центре) готовится к началу работ по укладке газопровода "Северный Поток - 2" в Балтийском море. Фото: Aксель Шмидт/РИА Новости Трубоукладочное судно Solitaire (в центре) готовится к началу работ по укладке газопровода "Северный Поток - 2" в Балтийском море. Фото: Aксель Шмидт/РИА Новости
Трубоукладочное судно Solitaire (в центре) готовится к началу работ по укладке газопровода "Северный Поток - 2" в Балтийском море. Фото: Aксель Шмидт/РИА Новости

На Украине депутат Верховной рады Вадим Ивщенко прокомментировал строительство газопровода "Северный поток-2".

В эфире NewsOne он отметил, что после того как Россия запустит газ по этому трубопроводу, а также по другим потокам, Украина потеряет примерно 4 миллиарда долларов за транзит газа. Таким образом, газотранспортная система Украины придет в упадок.

"Газпром" направит в 2019 году 53 млрд рублей на "Северный поток-2"

"Признание представителями Украины некоего дипломатического поражения может являться частью предвыборной программы для предстоящих выборов президента. Внутри страны может начаться процесс оздоровления политического фона, идет снятие напряженности относительно комментариев в адрес текущей власти. Это неплохой сигнал для того, чтобы Украина вернулась на путь сотрудничества с Россией в вопросах, которые экономически целесообразны. Видимо, отсутствие поддержки со стороны США, даже несмотря на поступления кредитных средств в конце 2018 года, сказывается на настроениях внутри страны и приходит понимание, что не стоило так кардинально разрывать отношения с восточным соседом", - рассказал "РГ" Евгений Удилов, аналитик Института трейдинга и инвестиций "Феникс".

Напомним, что "Северный поток-2" будет поставлять газ в Германию по трубам, которые пройдут по дну Балтийского моря.

В мире экс-СССР Украина Газопровод "Северный поток-2"
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