Эксперт рассказал, что есть ребенку, чтобы поумнеть

О том, какие продукты полезны для развития интеллекта ребенка, "РГ" рассказала Ольга Кобякова, доктор медицинских наук, ректор СибГМУ:

"Главный источник энергии для головного мозга - это глюкоза. Питательные вещества, которые ее содержат, называются углеводами. Они подразделяются на простые и сложные. Предпочтение нужно отдавать сложным углеводам - это крупы (гречка, бурый рис, овсянка), бобовые, овощи и зелень (капуста, листовые салаты, огурцы), а также макароны из твердых сортов пшеницы. Белки и жиры так же необходимы для нормального функционирования нашего головного мозга. Выбирайте нежирные сорта мяса (телятина, говядина, кролик, мясо птиц).

Необходимо обратить внимание на группы продуктов, которые содержат витамины, антиоксиданты и другие вещества, стимулирующие развитие интеллекта: растительные масла (оливковое, льняное), рыба, содержащая омега-3 жирные кислоты (треска, форель, сельдь и др.), орехи, ягоды, богатые антиоксидантами (облепиха, черника, клюква).

Если ваш ребенок наотрез отказывается есть какое-то блюдо, не нужно заставлять. Попробуйте поменять сервировку, попросить ребенка помочь вам в приготовлении пищи. И помните, пищевые привычки формируются в семье. Если вы сами едите полуфабрикаты, фастфуд и сладости, странно было бы ожидать от вашего ребенка чего-то иного".