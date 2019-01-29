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29.01.2019 18:14
Рубрика: Общество

Эксперт рассказал, как отказаться от вредных пищевых привычек

Вкусно поесть - это не только удовольствие, но риск приобрести заболевание или, как минимум, вредную пищевую привычку. Из "маленького удовольствия" такая привычка может стать пагубной слабостью, бороться с которой мы не можем и не всегда хотим. О том, как избавиться от таких вредных пищевых привычек, "Вечерней Москве" рассказала диетолог Наталия Герасимова.

Фото: depositphotos.com
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Первый ее совет - внимательно читать этикетку покупаемого продукта, даже если он позиционируется как "здоровый и экологичный" и "без ГМО".

"Обычно в таких продуктах содержится сахаро- и жирозаменители, которые тоже не очень-то полезны, - рассказала диетолог. - Кроме того, такие товары, как правило, стоят дороже. Поэтому перед покупкой обязательно думайте, не попались ли вы на уловку маркетологов. Избежать этого можно, только покупая чистые продукты, которые не содержат неизвестных примесей".

Еще одна ловушка, подстерегающая современного человека в режиме вечного дефицита времени - еда из полуфабрикатов.

"Очень вредная привычка, потому что, во-первых, вы доверяете себя чужим, неизвестно каким рукам, - считает Наталья Герасимова. - Во-вторых, ограничиваете свой рацион. Допустим, вы хотите съесть определенную рыбу, а ее нет в меню. Приходится заказывать, что предлагают".

Фото: depositphotos.com
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Третий совет - регулярно пересматривать привычное меню, добавляя в него новые разнообразные продукты.

"Не ленитесь пробовать что-то новое: экзотические фрукты, приправы, виды мяса и морепродуктов, - призывает эксперт. - Да, питаться так - затратное удовольствие, но оно того стоит. Организм будет благодарен".

И последний шаг - отказ от алкоголя. Который, помимо многих общеизвестных минусов, еще и содержит много калорий.

"Выпивая бокал-другой, вы наносите токсический удар по организму, - напомнила диетолог. - Даже в малых дозах алкоголь вреден".

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