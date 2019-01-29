Эксперты дали прогноз по росту потребительских цен

Индекс потребительских цен в 2019 году будет увеличиваться, однако среднегодовой уровень потребительской инфляции может остаться ниже уровня 4 процентов, говорится в исследовании потребительских настроений Финансового университета при Правительстве РФ.

Со второй половины 2019 года потребительская инфляция может даже снизиться из-за сокращения потребительской активности, считают авторы исследования. Рост заработной платы в России в 2019 году составит от 4 до 7 процентов. Доходы населения будут увеличиваться и в 2020 году.

Рубль останется слабым по отношению к доллару до середины 2019 года, считают эксперты. А вот во второй половине года он начнет расти по отношению к валютной паре. Аналитики не видят оснований для провала цен на рынке нефти. Мало того они имеют все основания для роста, который может составить 30-40 процентов в годовом исчислении в 2019-2020 гг.