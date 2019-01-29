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29.01.2019 10:57
Рубрика: Общество

Эксперты: Обследовать ребенка нужно до его усыновления, а не после

Текст: Ирина Невинная
Психологическое обследование приемных детей впервые должно проводиться до их усыновления или оформления опекунства, считает эксперт ОНФ, директор благотворительного фонда профилактики социального сиротства Александра Марова. Только имея предварительное заключение, можно будет в дальнейшем отследить негативное или положительное влияние приемной семьи на ребенка.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Эксперты ОНФ подготовят соответствующие поправки в готовящийся к внесению в Госдуму законопроект и направят их в профильное ведомство.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Речь идет об изменениях в отдельные законопроекты по вопросам защиты прав детей, которые были подготовлены Министерством просвещения РФ. Общественное обсуждение этих поправок на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов завершилось 12 января. Однако в ОНФ считают, что законопроект нуждается в доработке. В частности, речь идет и о порядке социально-психологического обследования приемных детей. Из законопроекта неясно, когда будет проводиться такое обследование, отмечают эксперты Народного фронта. И предлагают, чтобы первое, базовое обследование, на результаты которого можно было бы ориентироваться в дальнейшем, проводилось сразу же после того, как ребенок оказался в детском доме.

"Не секрет, что многие ребята попадают в детские дома из неблагополучных семей. Перенесенная ими травма, как правило, проявляется позднее в виде деструктивного и асоциального поведения. Если ребенок впервые пройдет обследование, уже находясь в приемной семье, то определить вину или заслугу этой семьи будет крайне сложно, поскольку у специалистов не будет отправной точки. Необходимо ввести постоянное системное обследование ребенка с момента его попадания в детский дом, только так можно будет оценить происходящие с ним изменения", - считает Марова. Кроме того, отметила эксперт, ознакомившись с результатами такого обследования, потенциальные усыновители смогут реально представить, какие сложности их могут ожидать и заранее оценить свои силы еще на начальном этапе. Это может стать еще одним средством профилактики случаев возврата приемных детей в детдома.

Фото: Руслан Полынский/ДВФУ
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Помимо дискуссионных пунктов законопроекта эксперты ОНФ отметили и ряд конструктивных. В частности, он предусматривает возможность восстановить опеку и усыновление. По действующему порядку, если усыновление отменяется или опекун отстраняется от взятых на себя обязанностей, то это решение уже окончательное и изменить его невозможно. Поддержали эксперты и норму о привлечении профильных специалистов для проверки условий жизни приемных детей. Поскольку сотрудники органов опеки зачастую не разбираются в тонкостях детской и семейной психологии, участие детских и семейных психологов в таких проверках сделает их результаты более объективными. Еще одна положительная мера - закрепление понятия "сопровождение приемных детей".

"В целом, законопроект, вносящий изменения в законодательство по вопросам защиты прав детей, очень своевременный. Нужно понимать, что время раздачи детей всем, кто только изъявил такое желание, ушло, и воспитывать приемных детей - это большой труд, требующий колоссальной выдержки и ресурсов со стороны родителей. Эксперты ОНФ подготовят поправки в готовящийся к внесению в Госдуму законопроект и направят их в Минпросвещения", - подвела итог Марова.

Общество Семья и дети Общество Здоровье
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