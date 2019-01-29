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29.01.2019 11:30
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Эксперты обсудили развитие цифрового рынка интеллектуальной собственности

25 января прошло заседание тематической рабочей группы "Интеллектуальная собственность" Центра компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики, в ходе которого состоялось обсуждение предложений и замечаний к законопроектам, разработанным во исполнение плана мероприятий по направлению "Нормативное регулирование" программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
Фото: предоставлено пресс-службой Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Фото: предоставлено пресс-службой Федерации интеллектуальной собственности (ФИС)
Фото: предоставлено пресс-службой Федерации интеллектуальной собственности (ФИС)

Эксперты обсудили законодательные инициативы, цель которых - упростить порядок заключения лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительного права, а также закрепить возможности использования распределенных реестров в сфере интеллектуальной собственности.

Как отметил президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, "путей развития сферы интеллектуальной собственности в мире немного - странам, где культура охраны и легального оборота интеллектуальных прав формировалась столетиями (США, Великобритания, Франция, Германия и др.), достаточно расширить практику признания цифровых записей, в том числе фиксируемых в распределенных реестрах судебной системой. А те страны, которые включились в "интеллектуальную гонку" недавно - Сингапур, Австралия, Южная Корея, - напротив, активно стимулируют формирование таких реестров и "больших данных" об объектах и правах самими участниками рынка с помощью законодательных механизмов". Аналитические материалы, которые легли в основу законопроекта и были представлены участникам обсуждения, содержали описание законодательных изменений полутора десятков ведущих стран и анализ более 80 проектов по использованию распределенных реестров для цифрового взаимодействия между участниками рынка, экспертными организациями и органами государственной власти. По словам Сергея Матвеева, "цифровые платформы не просто снижают временные и финансовые издержки при управлении интеллектуальной собственностью - в ряде рутинных задач такие издержки уже стремятся к нулю".

Фото: istockphoto.com
Интеллектуальная собственность - драйвер цифровой экономики

Что касается сути изменений, предложены точечные корректировки законодательства, позволяющие размещать сведения о переходе всех видов интеллектуальных прав в открытой и общедоступной информационной системе, обеспечивающей сохранность и неизменность поступающих в нее данных, а также осуществлять технологический информационный обмен между такими системами и органами власти, участвующими в процессах управления интеллектуальными правами. Таких органов власти сегодня немало - это и Роспатент, и Минсельхоз, и Минкультуры России, и судебная система, включая специализированный Суд по интеллектуальным правам.

Предлагаемые изменения учитывают интересы всех вовлеченных сторон: авторов, бизнеса и государства. В частности, авторам нововведения гарантируют упрощение передачи прав в рынок и возможность получения "справедливого вознаграждения" даже в случае сложной цепочки использования и переработки объекта. Бизнесу выдвигаемые инициативы позволят минимизировать затраты на процедуры регистрации перехода прав, обеспечат возможность быстрой и незатратной правовой защиты. Для государства предложенные изменения будут означать более быстрое, прозрачное и эффективное взаимодействие с участниками рынка, предотвращение умышленных и случайных нарушений при проведении сделок с интеллектуальной собственностью, снижение бюджетных затрат, рост налогооблагаемой базы. В целом изменения откроют новое поле для государственно-частного партнерства.

В рамках встречи предлагаемые поправки были обсуждены во всех аспектах. Так, в компании "1С" посчитали использование реестров и очистки прав полезным для формирования рынка услуг в сфере интеллектуальной собственности, однако подчеркнули, что спрос на реестры может колебаться от высокого до нулевого в зависимости от индустрии. Разработчики выразили солидарность с позицией, пояснив, что само появление реестров может стимулировать рост такого спроса и создать стимул для увеличения творческой и экономической активности в цифровой среде. Важным моментом, который подчеркнули разработчики, является то, что без таких "цифровых практик" выход на глобальные рынки фактически закрыт, поскольку во многих странах существуют деловые обычаи проверять всю цепочки прав через цифровые системы. Если прозрачность не обеспечена - сделка попросту не случится.

Представитель АО "Газпромбанк" отметил, что "цифровая письменная форма" может создать правовую основу для злоупотреблений, однако создатели законопроекта возразили, что введение новой формы лишь юридически закрепит уже сложившиеся договорные практики в цифровой среде. Разработчики подчеркнули, что полностью избежать злоупотреблений и мошенничеств не удается ни в виртуальной, ни в реальной среде, но законопроект, как и все российское законодательство, исходит из презумпции добросовестности.

Обсуждалось в том числе и то, что законопроекты позволят быстро и с нулевыми затратами сообщать сведения о факте перехода прав, например в Роспатент, в тех случаях, когда права передаются на результаты, охраняемые патентно-правовым режимом. Фактически это ознаменовало бы собой переход к уведомительной системе. В ведомстве обещали обдумать инициативу.

Как отметил заместитель начальника Управления организации предоставления государственных услуг Федеральной службы по интеллектуальной собственности Даниил Терещенко, "на мой взгляд, заседание прошло достаточно плодотворно. Представители бизнеса и Фонда "Сколково" высказали свое мнение о существующем правовом регулировании и предложили варианты решения проблем. Мы обсудили возможную модернизацию процедуры регистрации и перехода прав от одного лица к другому и роль Роспатента в этом процессе. Именно эти вопросы мы рассмотрим внутри ведомства и к следующей рабочей группе подготовим нашу консолидированную позицию".

Подводя итоги встречи, лидер тематической рабочей группы, советник председателя правления Фонда "Сколково" по интеллектуальной собственности Максим Прокш отметил: "По итогам сегодняшней встречи было решено объединить два законопроекта в один, с тем чтобы внутри них установилась единая внятная логика. Дополнительно будут проработаны отдельные части законопроектов. Кроме того, важным моментом является готовность Роспатента пойти по предлагаемому бизнесом пути и внедрить уведомительный порядок регистрации договоров".

Законопроект будет доработан по итогам обсуждения и представлен на повторное рассмотрение в конце февраля.

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