Евгению Ловчеву - 70!

Сегодня исполняется 70 лет легендарному футболисту московского "Спартака" и сборной СССР, эксперту "Российской газеты" Евгению Ловчеву.

Почти всю свою карьеру Ловчев провел в "Спартаке". За "красно-белых" он выступал на протяжении девяти лет - с 1969 по 1978 год. За это время он выиграл два трофея: чемпионат и Кубок СССР. В 1972 году Евгений Серафимович был признан лучшим футболистом СССР. Кроме того, он семь раз попадал в список 33 сильнейших игроков страны.

За сборную СССР дебютировал в 1969 году. Участник чемпионата мира-1970 в Мексике. К слову, на том турнире Ловчев навсегда вошел в историю как игрок, который одним из первых получил желтую карточку в официальном футбольном матче (Мексика - СССР). Бронзовый призер Олимпиады-1972. Играл в составе сборной мира в прощальном матче легендарного бразильца Гарринчи в Рио-де-Жанейро в декабре 1973 года.

По окончании карьеры работал тренером. Сейчас Ловчев - один из самых популярных футбольных экспертов.

"Российская газета" поздравляет Евгения Серафимовича с юбилеем, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов и новых побед!