ФАС планирует получить доступ к банковской тайне

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует получить доступ к банковской тайне, для этого службой подготовлен соответствующий законопроект, сообщил заместитель начальника управления ФАС по борьбе с картелями Дмитрий Артюшенко.

"Поправки позволят ведомству войти в перечень лиц, которым кредитные организации будут раскрывать закрытую информацию после соответствующего запроса", - передает его слова газета "Коммерсантъ".

Закрытую информацию служба планирует использовать в антимонопольных расследованиях. ФАС и сейчас направляет в кредитные организации запросы о движении средств по счетам. Но банки руководствуются законом "О банках и банковской деятельности", по которому доступ к банковской тайне могут получить суды, ФНС, ФСС, ФОМС и ПФР, а с 2019 года - следственные органы. ФАС в этот список не входит, что и пытается исправить служба.