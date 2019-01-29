ФАС просит право получать у банков справки о счетах и операциях клиентов

Федеральная антимонопольная служба может получить право запрашивать у банков информацию о движении денежных средств на счетах. Она будет использоваться при доказывании антиконкурентных соглашений.

Для этого ФАС разработала законопроект, дающий службе доступ к банковской тайне, сообщил "РГ" представитель ведомства. По закону "О банках и банковской деятельности" такой доступ уже есть у судов, судебных приставов, налоговиков и следователей. По закону "О защите конкуренции" есть такое право и у антимонопольного органа, ему корреспондирует обязанность по соблюдению банковской тайны службой, и в этом смысле противоречия между антимонопольным законодательством и профильным законом о банках нет, поясняет представитель ФАС. Поправки нужны, чтобы избежать проблем, связанных с применением разных законов, говорит он.

Как объясняет руководитель центра по работе с законодательными инициативами банка "Открытие" Сергей Селезнев, в законодательстве нет четкого ответа на вопросы, вправе ли антимонопольный орган получать указанные сведения, в каком объеме и в каких случаях банки должны ее предоставлять, поэтому у кредитных организаций возникает, с одной стороны, риск привлечения к ответственности за неправомерное разглашение банковской тайны, с другой - риск привлечения к ответственности антимонопольным органом за непредоставление информации по его запросу.

Действующее законодательство не дает четкого ответа на вопрос, имеет ли ФАС право на доступ к банковской тайне

Последнее встречается в судебной практике (хотя у банков нет прямой обязанности предоставлять такую информацию, если только банк не участвует в деле, которое рассматривает ФАС), при этом некоторые суды по аналогичным делам отказывают в привлечении банков к ответственности, констатирует заместитель руководителя практики имущественных и обязательственных отношений НЮС "Амулекс" Галина Гамбург.

Инициатива ФАС выглядит попыткой сохранения статус-кво, считает начальник отдела правового обеспечения корпоративного развития Ак Барс Банка Эльдар Абзалов: суды, как правило, признавали право антимонопольного органа на получение информации, составляющей банковскую тайну, однако по кассационной жалобе Связь-Банка, заседание по которой назначено на 30 января, судья Верховного суда РФ, передавший дело в Судебную коллегию по экономическим спорам, сформулировал иную правовую позицию. "Возможно, рассмотрение этого дела приведет к изменению правовых позиций, ранее сформированных в судебной практике, что закроет доступ к банковской тайне антимонопольному органу", - полагает Абзалов.

"На наш взгляд, недостаточно поправок о наделении антимонопольного органа правом запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, - говорит Селезнев. - Помимо этого следует уточнить, в каких случаях и в каком объеме кредитным организациям следует предоставлять такую информацию". Как полагает Гамбург, специфика дел, рассматриваемых ФАС, напрямую не связана со сведениями, составляющими банковскую тайну, "целесообразность запроса ФАС таких сведений не вполне понятна". "Наверняка при рассмотрении этого законопроекта от ЦБ РФ поступят соответствующие возражения", - считает Гамбург.

ЦБ не ответил на запрос "РГ", ряд крупных банков воздержались от комментариев.