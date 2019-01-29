Фигуристка Степанова: Тренеры прослезились после нашего выступления

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова - Иван Букин занял второе место на чемпионате Европы по фигурному катанию, завершившемся на днях в Минске. Спортсмены подчеркнули, что им пришлось преодолеть непростой период ошибок, в которых были виноваты лишь они сами, но их выступление на турнире растрогало тренеров.

"После короткой программы они нам сказали, что прослезились. Это просто безумно приятно, потому что только тренеры нас видят на тренировках и знают, на что мы способны, как мы можем кататься, - приводит слова Степановой "Советский спорт". - После чемпионата России было такое непонятное состояние. Мы - вторая пара страны, приехали на чемпионат Европы, нужно бороться, не останавливаться… И когда они сказали, что мы их так растрогали… Это не передать словами".

На прошедшем чемпионате Европы "серебро", помимо Степановой и Букина, выиграли Алина Загитова, Александр Самарин, а также спортивная пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов. Кроме того, в соревнованиях спортивных пар "бронзу" завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Единственное же "золото" России принесла Софья Самодурова.