ГД рассмотрит законопроект, упрощающий доступ к нотариальным услугам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, которым должностные лица местных администраций городских округов наделяются правом совершать нотариальные действия, говорится в сообщении на сайте правительства.

Это позволит решить проблемы населенных пунктов, в которых нет нотариусов. Право на совершение нотариальных действий имеют сейчас главы местных администраций поселений и специально уполномоченные должностные лица местного самоуправления или главы местных администраций и специально уполномоченные должностные лица местного самоуправления муниципальных районов.

Однако последнее время идет процесс укрупнения населенных пунктов, и при их включении в состав городских округов, местные чиновники теряют право на совершение нотариальных действий. Теперь такими правами будут наделены главы местных администраций городских округов.