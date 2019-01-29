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29.01.2019 06:04
Рубрика: В мире

Global Times: В США разрабатывают нарушающее ДРСМД оружие

Соединенные Штаты занимаются разработкой артиллерийского орудия, которое будет способно стрелять на расстояние более 1600 километров. Об этом сообщило ежедневное издание КНР Global Times.

Газета ссылается на заявление министра сухопутных войск США Марка Эспера, который на прошлой неделе рассказал о разработке "суперпушки", способной поражать цели на расстоянии в тысячу миль.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Это сообщение изданию прокомментировали китайские военные эксперты. По их данным, артиллерийские орудия способны стрелять на расстояние не более 100 миль (160 километров). Даже разрабатываемая США электромагнитная пушка имеет максимальную дальность выстрела в 300 миль, пишет РИА Новости.

Специалисты полагают, что по факту новое американское оружие является баллистической ракетой средней дальности. А, назвав ее "суперпушкой", Вашингтон пытается избежать нарушения совместного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Напомним, в последние годы Вашингтон обвиняет Москву в нарушении Договора о РСМД. При этом Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по соглашению, однако у Москвы тоже есть серьезные вопросы к США по поводу выполнения Договора.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Выход США из договора о РСМД
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