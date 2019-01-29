Google сравнила ночную съемку Pixel 3 и iPhone XS. Разница огромная

Сравнение флагманских смартфонов от Apple и Google в качестве ночной съемки показало, что Pixel 3 справляется с темными кадрами лучше iPhone XS.

Сравнение одной и той же сцены опубликовал в Twitter вице-президент маркетингового отдела Google по продвижению продуктов Марвин Чоу. Фото было сделано в условиях плохого освещения на iPhone XS и Pixel 3. В варианте, сделанном на смартфон Google, использовалась функцию Night Sight.

Night Sight была представлена в октябре прошлого года. Функция делает серию снимков и склеивает их в одну фотографию, сохраняя четкость и осветляя сцену. Работает это на основе алгоритмов машинного обучения.

Напомним, что в фотобенчмарке DxOMark ситуация другая. Камера Pixel 3 занимает лишь строчку с 101 баллом, а камера iPhone XS - третью позицию с 105 баллами. Лидируют камеры смартфонов Huawei - Mate 20 Pro и P20 Pro (оба по 109 баллов).