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Google сравнила ночную съемку Pixel 3 и iPhone XS. Разница огромная

29.01.2019,  
10:21
Текст:  Владимир Болотин
Сравнение флагманских смартфонов от Apple и Google в качестве ночной съемки показало, что Pixel 3 справляется с темными кадрами лучше iPhone XS.
Фото: theREALmarvin / twitter.com Фото: theREALmarvin / twitter.com
Фото: theREALmarvin / twitter.com

Сравнение одной и той же сцены опубликовал в Twitter вице-президент маркетингового отдела Google по продвижению продуктов Марвин Чоу. Фото было сделано в условиях плохого освещения на iPhone XS и Pixel 3. В варианте, сделанном на смартфон Google, использовалась функцию Night Sight.

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Night Sight была представлена в октябре прошлого года. Функция делает серию снимков и склеивает их в одну фотографию, сохраняя четкость и осветляя сцену. Работает это на основе алгоритмов машинного обучения.

Напомним, что в фотобенчмарке DxOMark ситуация другая. Камера Pixel 3 занимает лишь строчку с 101 баллом, а камера iPhone XS - третью позицию с 105 баллами. Лидируют камеры смартфонов Huawei - Mate 20 Pro и P20 Pro (оба по 109 баллов).

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