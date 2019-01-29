Гроссмейстер Владимир Крамник объявил о завершении карьеры

Прославленный российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник принял решение завершить карьеру в возрасте 43 лет. Об этом он объявил после супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

На этом турнире Крамник выступил неудачно, заняв последнее 14-е место. Тем не менее, это не повлияло на его решение, которое он принял, как выяснилось, достаточно давно. Он не стал откладывать уход из больших шахмат, чтобы попрощаться на более мажорной ноте.

"Я уже решил закончить профессиональную шахматную карьеру пару месяцев назад, и теперь, после того, как я сыграл свой последний турнир, хочу объявить об этом публично, - заявил Крамник, чьи слова приводятся на официальном сайте соревнований в Вейк-ан-Зее. - Жизнь профессионального шахматиста была великим приключением, и я очень благодарен шахматам за все, что они дали мне. Порой было сложно, порой все складывалось успешнее, чем я мог вообразить, но в любом случае, для меня это был бесценный человеческий опыт. Я всегда старался показывать свой максимум и быть полностью вовлеченным в работу и игру".

Крамник, впрочем, заметил, что не прощается с шахматами навсегда. Он не исключил, что периодически будет принимать участие в турнирах по рапиду и блицу. Также он подчеркнул, что намерен участвовать в любых мероприятиях, направленных на популяризацию шахмат.

Владимир Крамник был чемпионом мира по версии Профессиональной шахматной ассоциации (ПША) с 2000 по 2006 год. Его объединительный матч с болгарином Веселином Топаловым положил конец конфликту в мировых шахматах, из-за которого в 1993 году произошел раскол, и появилась ПША. Обыграв Топалова, Крамник стал официальным 14-м чемпионом мира по версии Международной шахматной федерации (ФИДЕ). А в 2007 году он уступил мировую корону представителю Индии Вишванатану Ананду.