Новости

Россия резко увеличила импорт пальмового масла 18:23
В Кировской области при пожаре погибли 16 собак 18:20
В Иране считают Россию надежным и перспективным партнером в регионе 18:19
В Арктике оттаял мир, замерший 40 тысяч лет назад 18:19
Эксперт рассказал, как отказаться от вредных пищевых привычек 18:14
В 2019 году в Москве благоустроят 50 улиц и площадей 18:13
Фигуристка Степанова: Тренеры прослезились после нашего выступления 18:02
Станислав Любшин: Машков обозначил, каким должен быть его театр 18:00
В Якутии добыли крупнейший алмаз 17:53
Чартер в Анталью вынужденно приземлился в Сочи из-за дебошира 17:44
Медведчук рассказал о плане создания автономного региона Донбасс 17:41
В Петербурге на учителя физкультуры завели дело после травмы ученика 17:37
Производители получат субсидии на развитие цифровых программ 17:34
Минкомсвязи прогнозирует рост зарплат на "Почте России" к 2024 г. в 1,5 раза 17:26
Во Франции арестовали пятерых сообщников террориста Шекатта 17:26
Воспитанников коррекционных школ Москвы прокатят на собачьих упряжках 17:20
Гроссмейстер Владимир Крамник объявил о завершении карьеры 17:17
США открыли Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы 17:13
В саратовской поликлинике пенсионерка умерла после укола 17:06
Севший в Сочи из-за дебошира самолет вылетел в Анталью 17:00
ОКБ рассказало о персональном кредитном рейтинге россиян 16:58
В метро Мехико за четыре года без вести пропали 153 человека 16:55
Эксперт: техосмотр автомобилей давным-давно является формальностью 16:55
Культовый хоррор "Кэндимен" перезапустят 16:45
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
29.01.2019 17:17
Рубрика: Спорт

Гроссмейстер Владимир Крамник объявил о завершении карьеры

Текст: Борис Степанов
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Прославленный российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник принял решение завершить карьеру в возрасте 43 лет. Об этом он объявил после супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Фото: Минобороны РФ
Сергей Карякин сыграл в Оренбурге в шахматы с местными кадетами

На этом турнире Крамник выступил неудачно, заняв последнее 14-е место. Тем не менее, это не повлияло на его решение, которое он принял, как выяснилось, достаточно давно. Он не стал откладывать уход из больших шахмат, чтобы попрощаться на более мажорной ноте.

"Я уже решил закончить профессиональную шахматную карьеру пару месяцев назад, и теперь, после того, как я сыграл свой последний турнир, хочу объявить об этом публично, - заявил Крамник, чьи слова приводятся на официальном сайте соревнований в Вейк-ан-Зее. - Жизнь профессионального шахматиста была великим приключением, и я очень благодарен шахматам за все, что они дали мне. Порой было сложно, порой все складывалось успешнее, чем я мог вообразить, но в любом случае, для меня это был бесценный человеческий опыт. Я всегда старался показывать свой максимум и быть полностью вовлеченным в работу и игру".

Фото: РИА Новости
Турнир претенденток на мировую шахматную корону пройдет в Казани

Крамник, впрочем, заметил, что не прощается с шахматами навсегда. Он не исключил, что периодически будет принимать участие в турнирах по рапиду и блицу. Также он подчеркнул, что намерен участвовать в любых мероприятиях, направленных на популяризацию шахмат.

Владимир Крамник был чемпионом мира по версии Профессиональной шахматной ассоциации (ПША) с 2000 по 2006 год. Его объединительный матч с болгарином Веселином Топаловым положил конец конфликту в мировых шахматах, из-за которого в 1993 году произошел раскол, и появилась ПША. Обыграв Топалова, Крамник стал официальным 14-м чемпионом мира по версии Международной шахматной федерации (ФИДЕ). А в 2007 году он уступил мировую корону представителю Индии Вишванатану Ананду.

Спорт Шахматы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США открыли Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы
Матвиенко: в 2019 году надо принять 20 законов по цифровой экономике
Минюст предложил прощать вынужденные коррупционные нарушения чиновников
В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок