Прославленный российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник завершил карьеру в 43 года. Об этом он объявил после турнира в голландском Вейк-ан-Зее, где занял 14-е место.

"Я решил завершить карьеру еще пару месяцев назад, а сейчас, после того как я провел свой последний турнир, хочу объявить об этом публично. Жизнь профессионального шахматиста была великим приключением, и я благодарен шахматам за все, что они мне дали, - сказал Крамник, отметив, впрочем, что не прощается с древней игрой насовсем. - Я бы хотел иногда принимать участие в турнирах по рапиду и блицу, а также в любых мероприятиях, связанных с шахматами и с популяризацией этой великой игры".

Крамник являлся чемпионом мира по версии Профессиональной шахматной ассоциации с 2000 по 2006 год, затем он выиграл объединительный матч против Веселина Топалова и стал 14-м чемпионом мира. В 2007 году он уступил мировую корону Вишванатану Ананду.