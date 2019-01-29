Иран пообещал помочь в восстановлении Сирии

Иран окажет помощь Сирии в восстановлении ее экономики после войны. С таким заявлением в понедельник выступил первый вице-президент Исламской Республики Эсхак Джахангири.

Он подчеркнул, что Иран "будет поддерживать Сирию в период реконструкции, так же, как поддерживал ее в борьбе с терроризмом", - цитирует ТАСС.

По данным агентства SANA, Джахангири в составе иранской делегации принимал участие в заседании двусторонней межправительственной комиссии в Дамаске. По ее итогам, стороны подписали соглашение о долгосрочном экономическом сотрудничестве, которое должно способствовать росту товарооборота между Ираном и Сирией.

По сведениям газеты Al-Watan, представители двух стран также договорились учредить совместную торговую палату и сирийско-иранский инвестиционный банк, а также установить льготные таможенные пошлины. Иран пообещал построить ТЭЦ в Латакии.

На встрече посол Ирана в Дамаске Джавад Туркабади подчеркнул, что все эти меры позволят двум дружественным государствам "успешнее противостоять введенным против них американским санкциям".