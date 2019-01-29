На прошлой неделе Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект, защищающий права граждан при взыскании с них денежных средств.

Нередко люди, не рассчитав свои силы, берут несколько кредитов, а потом не могут вернуть их и оказываются в долговой яме. В этих случаях со счетов должников в судебном порядке списываются денежные средства.

Согласно Закону "Об исполнительном производстве", взыскание не может быть обращено на алименты, на пособия гражданам, имеющим детей, на материнский капитал, на некоторые виды пенсий (например, на пенсии по случаю потери кормильца), на денежные средства, которые выплачиваются в качестве возмещения вреда, причиненного здоровью.

Также нельзя списывать компенсации пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, ухаживающим за нетрудоспособными гражданами и многие другие социальные выплаты.

Но изначально судебным приставам неизвестны источники поступления денежных средств на банковские счета должников, поэтому иногда эти социальные выплаты и компенсации тоже списываются. В результате сотни людей остаются без средств к существованию, им приходится оспаривать действия приставов в суде, они тратят на это свое время, нервы и здоровье.

Масштаб проблемы велик: так, в 2016 году у граждан незаконно списали денежные средства социального характера на сумму более 4 миллиардов рублей.

Чтобы люди, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, пусть даже временно не оставались без полагающихся им выплат и компенсаций, полтора года назад был подготовлен законопроект, содержащий изменения в законодательство об исполнительном производстве. Он был внесен в Государственную Думу Сергеем Неверовым, который сейчас является руководителем фракции "Единая Россия", нынешним губернатором Республики Дагестан Владимиром Васильевым в период исполнения им полномочий депутата Госдумы и мною.

Первоначально законопроект обязывал банки открывать специальные социальные счета, предназначенные только для зачисления средств, на которые не может быть обращено взыскание. В такой редакции документ был принят в первом чтении в ноябре 2017 года.

Однако идея создания специальных счетов была негативно встречена банковским сообществом, потому что предполагала проведение большой работы по изменению существующей системы зачисления денежных средств.

В течение года мы вели консультации с руководством банков и в результате пришли к компромиссному решению. Согласно ему, физические и юридические лица, перечисляющие гражданам социальные выплаты и компенсации, на которые не может быть обращено взыскание, должны будут указывать в расчетных документах соответствующий код вида дохода. Таким образом, эти средства станут окрашенными. Банки и судебные исполнители, в свою очередь, будут обязаны проверять по кодам источники денежных средств до их списании со счетов должников и не допускать обращения взыскания на социальные выплаты.

Помимо этого, мы решили дополнить перечень доходов, которые нельзя списывать, включив в него денежные средства, выделенные тем, кто пострадал в результате чрезвычайной ситуации.

Речь идет о единовременной финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости, о пособиях гражданам, здоровью которых причинен вред различной степени тяжести, а также о пособиях родственникам погибших людей.

Все эти изменения были поддержаны Государственной Думой при рассмотрении законопроекта во втором чтении. Рассчитываем на то, что в ближайшее время он будет принят окончательно и вступит в силу с 1 июня следующего года.