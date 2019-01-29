Юлия Меньшова будет вести новое шоу на Первом канале

Юлия Меньшова ведет в настоящее время на Первом канале шоу "Сегодня вечером" вместе с Максимом Галкиным. Но теперь выступит с "сольным проектом" - по будням с 4 февраля в 14:00 на "первой кнопке" она будет вести программу "Наши люди". К дневному эфиру Юлии не привыкать - несколько лет она вела на том же канале ток-шоу "Наедине со всеми", в котором проинтервьюировала многих знаменитостей.

В программе "Сегодня вечером" Юля вместе с Максимом не раз "погружали" зрителя в другие времена - рассказывали о знаменитых людях, о старых фильмах. А вот новое ток-шоу "Наши люди" будет посвящено только фильмам и сериалам, на примере которых рассматривается жизнь страны и наших соотечественников в год выпуска этих картин. Гости в студии - непосредственные участники фильма: актеры, режиссеры, продюсеры, а также люди, ставшие популярными в тот год в других видах деятельности, рассказывают в студии о том, что происходило на съемочной площадке и в их жизни. А историки моды, также обязательные участники каждого выпуска, помогают ностальгически вспомнить бытовые приметы времени: какие были тенденции, из чего шили наряды, где покупали ткани и фурнитуру или как, например, выходили из положения в условиях тотального дефицита.

Прямая речь

Юлия Меньшова, телеведущая:

- Я, безусловно, надеюсь на перспективы этого проекта; и более всего опираюсь на то, что советский кинематограф был могучей киноиндустрией, подарившей нам множество прекрасных фильмов, которые интересно смотреть и сегодня. Смотреть и отмечать при этом, как сильно мы все изменились, но и радоваться узнаванию того, что было, как кажется, совсем недавно, а оказывается, уже стало забываться.

Я не очень рассчитываю на молодежь, так как она полностью ушла на просторы интернета, впрочем, надеюсь, какая-то часть молодых людей может заинтересоваться этим форматом. Потому что это не назидательная "история с географией", а поток живых деталей нашего недавнего прошлого.

Ну а людям моего возраста и старше, мне кажется, этот проект будет интересен. Сегодняшнее время очень часто разъединяет людей, и внезапно выяснилось, что в прошлом есть удивительное качество: оно невероятно объединяет, а воспоминания о нем почти всегда - радостные. А сегодняшний зритель, по-моему, ищет эти эмоции.