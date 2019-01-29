Южная Корея решила потратить 21 млрд долларов на развитие регионов

Правительство Южной Кореи потратит 24,1 триллиона вон (21,5 млрд долларов) на строительство в провинции различных объектов транспортной инфраструктуры с целью создания новых рабочих мест и оживления экономики регионов. Об этом сегодня заявил министр экономики и финансов Кореи Хон Нам Ги, лично проведя своего рода презентацию грандиозного плана.

К реализации запланированы 23 крупных проекта, включая строительство новых скоростных железных и автомобильных дорог, возведение аэропортов, различных центров здравоохранения, социального обеспечения, центров отдыха и прочего.

Одним из наиболее крупных и дорогих проектов является строительство железнодорожной ветки, которая соединит самые южные регионы - остров Кочже, город Чинчжу - с расположенным в центре страны Кымчхоном, что позволит напрямую выйти к основным железнодорожным магистралям Кореи. Стоимость этого проекта - более 4 миллиарда долларов. Другой крупный проект - железнодорожная ветка Пхёнтхэк - Осон стоимостью 3,1 триллиона вон, строительство нового международного аэропорта Сэмангым (800 млрд. вон), железная дорога Кванчжу - Сунчхон (1,7 трлн. вон), кольцевая дорога вокруг Ульсана (1 трлн. вон) и другие.

Как пояснил министр финансов, главной задачей этого плана является повышение уровня благосостояния и качества жизни провинциальных районов, которые сильно отстают от Сеула и столичной провинции Кёнги. "Разница в уровне доходов между Сеулом и другими регионами растет, а потому нам надо как можно скорее отреагировать на это", - заявил министр Хон, добавив, что молодежь не хочет оставаться в регионах и стремится в столицу, не видя перспектив в других местах.

На 23 обозначенных проекта развития регионов будет потрачено 24,1 триллиона в течение десяти лет. В среднем в год будут тратить примерно по два миллиарда долларов.