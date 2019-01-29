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29.01.2019 22:56
Рубрика: Экономика

Ценные туры

Как подорожает отдых в этом году
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Столичный выпуск № 19(7777)
Цены на зарубежные туры, в том числе и в Турцию, в среднем поднимутся на 10-17 процентов, рассказали эксперты "РГ". А на российских курортах они не должны расти быстрее инфляции.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

"Туры на черноморские курорты вырастут в цене на 8-10 процентов, - отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. - По Турции звучали разные заявления - на 30 и даже на 50 процентов, но это вряд ли. Если цены подскочат, люди выберут другие курорты". В пределах 10-15 процентов, не больше, прогнозирует вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. По его словам, единственный способ избежать лишних расходов - раннее бронирование на летний отдых, оно стартует в феврале-марте.

Фото: iStock
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В среднем эксперты прогнозируют цены на отдых в Турции по 45 тысяч рублей на человека за 10-дневный тур. В России это может стоить 25-30 тысяч. При этом эксперты отмечают, что уже произошел существенный рост цен на отдых в Крыму - до 25 процентов.

А недавно с инициативой ввести на отельном рынке Турции базовые тарифы на проживание, в зависимости от региона и сезона, ниже которых отели просто не могут выставить свою цену, выступил Тунч Батум, вице-президент Южно-Эгейской ассоциации туристических отельеров. По мнению бизнесмена, Турции пора избавиться "от дешевого туризма". Тем временем Россия остается, пожалуй, единственной страной, где применялось госрегулирование в отельном бизнесе - во время Олимпиады и чемпионата мира по футболу. Только у нас была установлена планка, выше которой отельеры не могли поднять цены. "В итоге в отелях не было свободных мест, - отметил Барзыкин. - А в Лондоне, Пекине, на Украине в во время спортивных соревнований не досчитались туристов, в том числе из-за того, что зашкаливала стоимость проживания". При этом эксперты отметили, что идея госрегулирования цен в туризме хороша на период массовых мероприятий. В остальном это может привести к тому, что бизнес попытается компенсировать выпадающие доходы по другим статьям.

Экономика Туризм
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