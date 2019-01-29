Китай и США проведут торговые переговоры

Делегации высокого уровня Китая и США проведут переговоры по двусторонним торговым спорам. Группа чиновников из Поднебесной уже прибыла в Вашингтон, а начало двухдневной встречи запланировано на среду. В китайскую делегацию входят вице-премьер Госсовета Лю Хэ, председатель Народного банка И Ган и несколько заместителей министров, имеющих отношение к тематике двусторонних торговых противоречий.

В Вашингтоне этим контактам придают большое значение. Ключевой экономический советник президента США Ларри Кадлоу назвал предстоящие контакты с Пекином наиболее обстоятельным диалогом за всю историю двусторонней торговли. В основной части переговоров с американской стороны примут участие министр финансов Стивен Мнучин, торговый представитель Роберт Лайтхайзер и один из ключевых чиновников торгового блока - советник президента по торговой и промышленной политике Питер Наварро. Как ожидается, затем китайскую делегацию примет президент США.

Глава КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в начале декабря 2018 года договорились о том, что в течение 90 дней проведут несколько раундов переговоров по торговым разногласиям, из-за которых двусторонние связи оказались на грани торговой войны. Ранее оба государства обменялись взаимным повышением импортных пошлин на товары друг друга.