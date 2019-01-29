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29.01.2019 01:32
Рубрика: В мире

Конгресс США оценил потери из-за "шатдауна" в три миллиарда долларов

Потери экономики США из-за частичной приостановки работы федерального правительства, которая продлилась рекордные 35 дней, составят около трех миллиардов долларов. Такие данные содержатся в докладе бюджетного управления Конгресса США.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Отмечается, что в результате снижения экономической активности реальный (с поправкой на инфляцию) ВВП в четвертом квартале 2018 года сократился на три миллиарда долларов "в сравнении с теми показателями, которые были бы в противном случае", - цитирует экспертов ТАСС.

Согласно подсчетам, бюджетный кризис отразится и на показателях первого квартала нового года, когда потери составят уже восемь миллиардов долларов. Но аналитики утверждают, что эта сумма будет компенсирована за счет двух последующих кварталов 2019 года, когда рост составит те же восемь миллиардов. А вот потерянные три миллиарда долларов компенсировать так и не удастся. "Это равняется 0,02% прогнозируемого годового ВВП за 2019 год", - говорится в докладе.

Ранее аналитики S&P Global Ratings заявили, что потери экономики США составили не менее шести миллиардов долларов.

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Напомним, правительство США частично не работало с 22 декабря 2018 года и по 25 января 2019 года. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп прекратил самый длинный в истории страны "шатдаун", подписав временный бюджет ряда ведомств сроком до 15 февраля.

Однако, по мнению исполняющего обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мика Малвэни, если Белому дому и Конгрессу не удастся договориться до 15 февраля, то работа правительства снова может быть приостановлена.

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