Косачев: Членство России в Совете Европы себя оправдало

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не видит поводов для переосмысления участия России в Совете Европы.

Выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай" он заявил, что "членство России в Совете Европы себя оправдало и продолжает оправдывать". Он также напомнил, что вступление в эту структуру в 1996 году было осознанным шагом российских властей.

Этот выбор был верным, и пересматривать его "совершено точно не следует", убежден Константин Косачев. По его мнению, Россия и дальше готова исповедовать те ценности, которые заложены в уставе Совета Европы и которые определили его профиль с момента создания.

Напомним, отношения России и Совета Европы осложнились в 2014 году после событий на Украине и воссоединения с Крымом. Тогда же российская делегация была лишен права голоса и других полномочий в Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ). С 2017 года Москва по этой причине перестала платить взнос в бюджет организации. По словам генсека СЕ Турбьерна Ягланда, права России на представительство в уставных органах СЕ могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов.