Косачев: Обвинение России во вмешательстве в выборы-2020 в США - спекуляция

Директор США не может не знать, как действительно обстоят дела с внешним вмешательством в американские выборы, поэтому любые обвинения в адрес России - спекуляции, направленные на внутреннего потребителя, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Так он прокомментировал журналистам слова директора Национальной разведки США Дэниела Коутса о том, что Россия якобы пытается повлиять на предстоящие в 2020 году выборы президента США через соцсети.

"Это исключительно для внутреннего пользования, директору разведки вне всякого сомнения известны реальные факты, а они никак не могут подтверждать его же спекуляции на тему", - приводит слова сенатора ТАСС.

Американская разведка подгоняет внутриполитические потребности под реальность, считает Косачев. Ведь разговоры о предстоящем вмешательстве должны подтвердить факт такого воздействия в прошлом.

Таким образом, резюмировал Косачев, заявление Коутса направлено против президента США Дональда Трампа.