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29.01.2019 19:33
Рубрика: Власть

В пределах законной доли

КС предписал внести уточнения в закон о СМИ
Текст: Мария Голубкова ( "Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(7777)
Сегодня "Российская газета" публикует важное решение Конституционного суда. КС обязал федеральные власти уточнить положения закона о СМИ, регламентирующие владение российскими массмедиа для иностранных граждан.
Фото: Петр Ковалев/ ТАСС Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ ТАСС

Ситуация, которая для петербургского бизнесмена Евгения Финкельштейна стала поводом для обращения в высшую юридическую инстанцию страны, возникла в 2014 году. Вступившие в силу законодательные поправки ограничили долю собственности в СМИ для иностранных граждан и лиц с двойным гражданством - не более 20 процентов. При этом нарушители нового закона лишались возможности защищать свои права в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Финкельштейну на момент вступления нового закона в силу принадлежали 49 процентов уставного капитала ООО "Радио-Шанс", но его двойное гражданство (России и Нидерландов) позволило второму акционеру перевести на себя единственный актив радиостанции - лицензию на вещание - без учета мнения партнера. Доля петербуржца обесценилась как ничем не обеспеченная, но доказать неправомерность решения в судах он не смог.

Судьи с позицией заявителя согласились частично, указав на имеющиеся в законе неопределенные формулировки
Фото: depositphotos.com
Для иностранных СМИ введена отдельная госпошлина

По мнению заявителя, закон о СМИ в новой редакции лишил его не только права на судебную защиту, но и пренебрег правом частной собственности. Судьи КС с такой позицией согласились частично, указав законодателю на имеющиеся в законе неопределенные формулировки. Например, отметил КС, "понятие "участник средства массовой информации", не конкретизированное действующим законодательством, создает неопределенность в установлении круга адресатов предусмотренного ею запрета".

Кроме того, статья 19.1 закона о СМИ в силу неопределенности "не позволяет владельцу реализовывать корпоративные права в пределах, не превышающих 20 процентов такого участия". "Ограничивая лиц, не отвечающих требованиям данной статьи, в праве осуществлять корпоративные права, она исключает для них возможность прибегнуть к судебной защите их имущественных прав и законных интересов, связанных с деятельностью этого общества", - подчеркнули судьи. Законодателю предписано устранить недочеты, на которые указал КС. Дело Финкельштейна должно быть пересмотрено в соответствии с новой редакцией закона о СМИ.

Власть Право Гражданское право Общество СМИ и соцсети Судебная власть Конституционный суд
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