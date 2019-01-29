Курбанова и Хвостова позвали на "Матч звезд" Единой лиги

Известны обладатели специальных приглашений (wild card) на "Матч звезд" мужской баскетбольной Единой лиги, который состоится 17 февраля на новой арене в столичном Петровском парке.

В команду "Звезда России" дополнительно вошли игроки национальной сборной форвард Никита Курбанов (ЦСКА) и защитник Дмитрий Хвостов из краснодарского "Локомотива-Кубани". За сборную легионеров, получившую название "Звезды мира", выступят ДиЭнджело Харрисон (красноярский "Енисей") и представитель пермской "Пармы" Рашард Келли.

- Определяя обладателей wild card, мы опирались на итоги голосования болельщиков и СМИ, а также на личные достижения игроков. Курбанов проводит отличный сезон, Хвостов - основной разыгрывающий "Локо", на "Матч звезд" будет нужен организатор атак, - сказал гендиректор Единой лиги Илона Корстин.